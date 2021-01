Volkswagen verwacht forse verkoopgroei in China

Volkswagen verwacht dit jaar 'substantieel te groeien' in China. Ook verwacht de autofabrikant het marktaandeel in het land te vergroten. Dat zegt Stephan Wöllenstein, de topman van Volkswagen in China.

China is de grootste automarkt ter wereld en die trok eind vorig jaar weer aanzienlijk aan dankzij een succesvolle bestrijding van het coronavirus. De Volkswagen Group verwacht dat de verkoop van het aantal auto's in het land dit jaar even snel groeit als de economie. De groei wordt nu geraamd op 8 procent. Op dit moment is een op de vijf verkochte auto's in het land er een van de Volkswagen Group. Al in het derde kwartaal van 2020 waren de verkopen van het concern in China op het niveau van vóór de coronacrisis.

Volkswagen maakte afgelopen september bekend flink te investeren in haar aanbod van elektrische auto's in China. De € 15 miljard extra investering moet onder meer ten goede komen aan meer modellen voor de lokale markt. In 2025 moeten vijftien modellen van de Volkswagen Group lokaal worden geproduceerd in China. 35 procent van het aanbod moet dan bestaan uit elektrische auto's. Daarnaast worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan op de terreinen van batterijtechnologie en laadinfrastructuur.