Audi en Chinese FAW gaan EV's voor topsegment bouwen

Audi en FAW (First Automobile Works) trekken al een aardig tijdje met elkaar op. De FAW Group is al jaren via diverse joint-ventures aan de Volkswagen Group verbonden en in 2017 kondigde de onderneming aan dat het samen met Audi volledig elektrische auto's ging bouwen. In China bouwt FAW zodoende een elektrische versie van de Q2, die we hier niet kennen. Ook bouwt het de wél hier leverbare E-tron voor de lokale markt. Daar komen in de nabije toekomst meer modellen bij. Daarvoor hebben Audi en FAW nu een principe-overeenkomst getekend.

Audi en FAW trekken samen op bij het bouwen en ontwikkelen van modellen op de PPE-basis. Dat modulaire EV-platform, dat Audi samen met Porsche heeft ontwikkeld, is bestemd voor elektrische auto's in de hogere marktsegmenten. Boven het alom bekende MEB-platform dus. In China gaan de twee partijen op die basis auto's bouwen voor de lokale markt, maar reken maar dat er ook types tussen zitten die ook in het Europese modellenaanbod komen. In dat laatste geval is het echter maar de vraag in hoeverre FAW dan ook een rol in de ontwikkeling heeft gespeeld. Dat beperkt zich waarschijnlijk tot auto's die puur voor de Chinese zijn bestemd. In 2024 moeten de eerste EV's op die basis uit de Chinese fabrieken rollen.

Het is nog lastig te zeggen welke modellen het concreet gaan worden, maar reken vooral op forsere SUV's en mogelijk ook luxe sedans. Voor de Europese markt is de voorzichtige verwachting dat een Q5 E-tron op deze basis in het vat zit en mogelijk ook een elektrische opvolger of tegenhanger van de A8. Bij Porsche werkt men aan een volledig elektrische Macan op deze basis.