Volkswagen investeert 15 miljard extra in Chinese EV-markt

Stephan Wöllenstein, de CEO van de Chinese tak van Volkswagen, sprak eerder vandaag op het WNEVC. Dit is een conferentie over de toekomst van de Chinese auto-industrie. Wöllenstein deed daar de strategie van Volkswagen voor de Chinese markt uit de doeken. Het doel is om in de aanloop naar 2024 samen met de joint ventures maar liefst € 15 miljard in 'e-mobility' te investeren. Deze investering komt nog boven op de € 33 miljard die het concern wereldwijd al investeert in de transitie naar elektrisch rijden.

Het plan is onderdeel van de goTOzero-strategie van Volkswagen. In 2025 moeten vijftien modellen van het concern lokaal worden geproduceerd in China en moet 35 procent van het aanbod bestaan uit elektrische voertuigen. Daarnaast worden nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan op de terreinen van batterijtechnologie en laadinfrastructuur.

Met de strategie wil Volkswagen zich tevens conformeren aan de plannen van de Chinese president Xi Jingping. Uiteindelijk streeft China ernaar om in 2060 volledig klimaatneutraal te zijn. Op 22 oktober onthult Volkswagen twee varianten van de ID.4 voor de Chinese markt.