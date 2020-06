Volkswagen Transporter T7 opnieuw in beeld

De gefacelifte ‘T6.1’-Transporter is pas een jaar onder ons, maar deze auto luidt mooi wel het einde in van de Transporter T6. De huidige Transporter is feitelijk een doorontwikkelde T5 en loopt daarmee in de basis al sinds 2003 mee, al zijn er eerder ook facelifts geweest.

In tegenstelling tot de T6 wordt de T7 een geheel nieuw model. Dat is de auto ook aan te zien, want zelfs door het camouflagemateriaal heen zijn allerlei verschillen aan te wijzen. DE vorm van een bestelbus wordt grotendeels gedicteerd door z’n functie, maar de compleet andere neus maakt toch in één klap duidelijk dat de T7 een andere auto is.

De voorruit loopt opvallend ver naar beneden door en wordt geflankeerd door een stel grote, extra zijruiten in een dubbele A-stijl, zoals we die ook bij MPV’s wel zien. De glaspartij eindigt in een korte, ogenschijnlijk erg gladde neus die wellicht standaard wordt voorzien van ledkoplampen.

Ook van opzij is het glasoppervlak groot. De afwerking rond die raampartij is zeker voor een bestelbus opvallend glad en afgerond. De nagenoeg verticale achterzijde kenmerkt zich door kleine, horizontale achterlichten. Opvallend is dat de hier gespotte Transporter iets meer camouflagemateriaal meedraagt dan eerder gefotografeerde exemplaren. Zo zijn nu ook de achterste zijruiten weer afgeplakt. Ongetwijfeld zal er weer wat plakplastic verdwijnen als we dichterbij de introductiedatum komen, maar dat zal gezien de vers gefacelifte T6 best nog even duren.