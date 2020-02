Nieuwe Volkswagen Transporter gesnapt

In april vorig jaar presenteerde Volkswagen de gefacelifte variant van de Transporter en de personenversie daarvan: de Multivan. Het vernieuwde ruimtelijke tweetal onderscheidt zich met name door z'n vernieuwde front van het in 2015 gepresenteerde origineel, al was dat in feite een grondige doorontwikkeling van de in 2003 gelanceerde T5. Deze nieuwe generatie Transporter (T7) gaat een stuk verder en is wél compleet nieuw.

Hoewel Volkswagen met de nieuwe Transporter natuurlijk vasthoudt aan het bekende busjesrecept, gaat het uiterlijk wel relatief ingrijpend op de schop. De korte, stompe neus is ingevuld met vrij platte koplampen die met elkaar verbonden worden door een dunne grille. Dat maakt ruimte voor een opvallend ver naar beneden doorlopende voorruit. Opvallender misschien wel: Volkswagen knipt de A-stijl van de Transporter op in twee delen en vult de ruimte ertussen op met een extra zijruitje. Dat zorgt er samen met de diepere voorruit ongetwijfeld voor een beter zicht rondom. De verlichting aan de achterkant is stukken breder dan voorheen en dat betekent dat het gedaan is met de vierkante exemplaren op de huidige generatie Transporter.

We mikken erop dat de nieuwe Transporter eindelijk de overstap maakt naar het MQB-platform. Eerder is al eens een plug-in hybride versie van de nieuwe Transporter gesnapt, reken dus in ieder geval op de komst van een gestekkerd exemplaar. Volkswagen komt op termijn ook met een volledig elektrische bestelbus, een auto waar het merk met de ID.Buzz al een vooruitblik van gaf. Die EV-besteller wordt dan ook onder het ID-label van Volkswagen gehangen.