Volkswagen-topman: “We gaan Tesla voorbij in 2025”

Volkswagen-CEO Herbert Diess denkt Tesla in of rond 2025 te kunnen inhalen als het gaat om verkoopcijfers. Daarmee zou Volkswagen de wereldmarktleider op EV-gebied worden.

Diess deed de uitspraken tijdens het World Economic Forum in Davos, meldt nieuwsmedium CNBC. De Volkswagen-topman verwacht dat het afnemen van leveringsproblemen de komende maanden de nodige groei zal opleveren voor de EV-tak van ‘zijn’ merken. Diess: “Tesla is momenteel koploper als het gaat om EV’s en is waarschijnlijk ook de meest digitale autobouwer. Ze hebben wat voordelen, maar we mikken er nog steeds op om bij te blijven en Tesla in 2025 zelfs in te halen als het gaat om verkoopcijfers.”

Het werd ook wel weer eens tijd dat we wat van Volkswagen gingen horen op dit vlak, want stiekem zou het EV-succes tot nu toe best weleens flink kunnen tegenvallen voor het management in Wolfsburg. In 2021 was de Tesla Model 3 bijvoorbeeld nog met grote afstand de populairste EV van Europa, waar een kleinere, goedkopere hatchback van een Duits merk – de ID3 – het toch eigenlijk wel beter zou moeten doen dan een vrij prijzige Amerikaanse sedan. Ook recenter bleek de Model 3 weer mateloos populair, ook in de ‘achtertuin’ van Volkswagen.