Tesla Model 3 populairste auto in Europa

Dat Tesla met de Model 3 regelrecht in de verkooproos heeft geschoten, bewijst het merk ook nu weer. De Model 3 was in maart namelijk niet alleen de best verkochte elektrische auto van Europa, de populaire Tesla was er namelijk ook nog eens de best verkochte personenauto.

Tesla verkocht in maart in Europa maar liefst 23.013 exemplaren van de Model 3, zo blijkt uit cijfers die Jato vrijgeeft. De Tesla Model 3 mag zich niet alleen de populairste EV van Europa noemen, maar ook de best verkochte personenauto in de brede zin. De Peugeot 208 eindigt met 21.026 verkochte exemplaren op de tweede plek, gevolgd door de Tesla Model Y waarvan in maart 18.968 stuks zijn geregistreerd. De Volkswagen Golf staat met 16.784 exemplaren op plek vier, op de voet gevolgd door de Dacia Sandero (16.778) en de Citroën C3 (16.697).

Kijken we puur naar volledig elektrische auto's, dan vinden we de reeds genoemde Tesla Model 3 en Model Y achtereenvolgens op plek één en twee. De afstand tot de nummer drie is groot, de Fiat 500e volgt namelijk op plek drie met 6.579 geregistreerde exemplaren. Op positie vier vinden we de Kia Niro met 5.217 stuks, de vijfde plek is voor de Volkswagen ID4 (5.009). Van de ruim 21.000 Peugeots 208 die in maart in Europa zijn geregistreerd, waren er 4.201 volledig elektrisch. Dat levert de Peugeot e-208 een zesde positie in de lijst van best verkochte EV's.

In totaal zijn er in Europa in maart 1.116.419 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er 19 procent minder dan in maart vorig jaar (1,37 miljoen), en 33 procent minder dan in maart 2020 en zelfs 37 procent minder dan in diezelfde maand in 2019 voor de pandemie. Over de eerste drie maanden van dit jaar gemeten staat de teller op 2,73 miljoen, 11 procent lager dan in het eerste kwartaal vorig jaar (3,05 miljoen). Volgens Jato heeft de daling van de registratiecijfers te maken met de oorlog in Oekraïne die ook de automarkt flink verstoort.

De verkoop van auto's met een dieselmotor eindigde in maart op 202.113 stuks, 39 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Volledig elektrische auto's en plug-in hybrides waren samen goed voor 244.801 nieuwe registraties en deden het gezamenlijk 10 procent beter dan vorig jaar. De populariteit van plug-ins is echter wel afgenomen en wel met 22 procent naar 93.100 stuks. De Ford Kuga was met 5.544 in maart geregistreerde exemplaren de populairste PHEV van Europa, gevolgd door de Volvo XC40 (4.005) en de Peugeot 3008 (3.748). De Cupra Formentor eindigde op plek vijf (2.905), de BMW X5 staat daar met 2.777 geregistreerde exemplaren een plek achter.