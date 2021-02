Volkswagen-topman: 'Vrees niet voor Apple Car'

Apple betreedt ergens in de toekomst waarschijnlijk de automarkt. Het techbedrijf verkent al jaren de mogelijkheden om met een auto te komen en zou zelfs al in gesprek zijn geweest met grote fabrikanten om de productie uit te besteden. Volgens Herbert Diess van Volkswagen is het voor Apple een 'zeer logische stap' om de automarkt te betreden. Apple kan dan zijn expertise op het gebied van batterijen, software en design combineren met enorme financiële middelen.

Overigens denkt Diess niet dat een elektrische en zelfrijdend voertuig van Apple er heel snel gaat komen, omdat de auto-industrie heel anders is dan de technologiesector. Eerder beet Dyson, bekend van stofzuigers en ventilatoren, zijn tanden stuk op de ontwikkeling van een elektrische auto. In december verklaarde Diess opvallend genoeg nog dat het zomaar zou kunnen dat een techbedrijf als Apple op een dag de grootste partij wordt als het aankomt op het leveren van mobiliteit.

Diess maakt zich echter geen zorgen over de positie van 'traditionele' autofabrikanten. Een theorie is dat autofabrikanten veranderen in 'contractfabrikanten' die in opdracht voor een groot techbedrijf als Apple auto's bouwen, maar volgens de Duitser hoeft een Apple Car niet per se zo'n precedent te scheppen. Verschillende media meldden in de voorbije maanden dat Apple en Hyundai Motor Group werkten aan een verbond om samen zelfrijdende auto's te maken. Die gesprekken zijn echter van de baan.

Sony

Apple is niet het enige techbedrijf dat de auto-industrie op de korrel heeft. Het Japanse Sony presenteerde in januari 2020 een elektrische auto. Hoewel het bedrijf nog niet heeft bevestigd het voertuig ook daadwerkelijk op de markt te gaan brengen, is Sony in december in Oostenrijk begonnen met tests op de openbare weg.