Sony presenteert Vision-S in Las Vegas

Sony is wellicht niet de eerste fabrikant waarvan je een concept-car verwacht, maar de elektronicaproducten presenteert tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas toch écht een showauto: de Vision-S.

Sony en fabrikant Magna Steyr hebben elkaar omarmd en het resultaat dat nu tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas is gepresenteerd, draagt de naam Vision-S. Inderdaad, een auto. Het mag dan verrassend zijn dat elektronicagigant Sony een showauto presenteert, het feit dat het fris gelijnde model een elektrische aandrijflijn heeft is juist weer érg voorspelbaar.

De carrosserie van de Vision-S vertoont hier en daar Taycan-trekjes. Onder de koets van de liftback houdt zich een tweetal elektromotoren schuil dat samen goed is voor een vermogen van 272 pk. Daarmee lanceert de concept-car zich in 4,8 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 240 km/h. Specificaties over het accupakket en de actieradius houdt Sony nog even onder de pet.

Sony en Magna Steyr zijn overigens niet de enige bedrijven die zich met de Vision-S hebben bemoeid. Zo zijn onder meer technologiebedrijven als Nvidia, Bosch, ZF en Qualcomm aangehaakt. De Vision-S, die plek beidt aan vier inzittenden, is volgestopt met displays en sensoren. In totaal is het prototype uitgerust met 33 sensoren en camera's die de boel zowel binnen als buiten de auto in de gaten houden.

Over de gehele breedte van het relatief productierijpe interieur van de Vision-S loopt een digitaal display, een scherm waarin uiteraard de infotainment is verstopt. Op de hoeken van het dashboard zijn twee kleine displays geplaatst waarop de beelden worden weergegeven die de op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren, waarnemen.

Over productieplannen wordt niet gesproken en dus is het aannemelijk dat deze Vision-S puur dient om te laten zien wat de bedrijven in huis hebben.