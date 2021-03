Volkswagen-topman deelt schetsen van nieuwe EV's

Diess laat de afbeeldingen zien met als bijgaande tekst dat dit enkele ontwerpen zijn waarmee het concern de snel opkomende concurrentie van onder meer veelbelovende start-ups een weerwoord wil bieden. De afbeeldingen kreeg hij uit handen van de design director van de Volkswagen Group, Klaus Zyciora. Sommige zaken komen bekend voor, maar er zit ook wat nieuws tussen.

Om te beginnen met de eerste afbeelding hierboven. Daarop zien we een nors de wereld in turend model met overduidelijk Seat-invloeden. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om de eerder deze week aangekondigde compacte elektrische auto die het B-segment moet gaan bedienen. Die verschijnt in 2025 en krijgt uiteraard ook een Volkswagen-neefje, dat waarschijnlijk ID2 zal heten. Seat zet ermee in op de prijsklasse €20.000 tot €25.000.

Op de tweede schets is een behoorlijk gestrekte Volkswagen te zien. Mogelijk is dat een voorbode van de 'Trinity', een elektrisch vlaggenschip van het merk dat voor Volkswagen onder meer de bakens moet verzetten op het gebied van autonoom rijden. Dat geeft te denken bij de derde schets, want in dat futuristische interieur zien we geen stuurwiel meer en mogelijk hoort die schets dan ook bij de Trinity. Dat die twee afbeeldingen bij elkaar horen, of het nou voor de Trinity is of niet, kan bijna niet anders. Beide schetsen doen ons immers sterk denken aan de ID Vizzion Concept uit 2017, een behoorlijk forse sedan met schuine daklijn.

Tenslotte is er nog een tekening waarop overduidelijk een futuristische vrachtauto van MAN te zien is. Waterstof is weliswaar niet iets waar ze bij de Volkswagen Group heel erg warm voor lopen, maar wie weet is dit toch een voorbode van een truck met brandstofcel. Het kan natuurlijk ook zijn dat het concern werkt aan een manier om een vrachtauto met een stekker interessant genoeg te maken.