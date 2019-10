Volkswagen teast Golf voor de laatste keer

Stiekem heeft de Golf vlak voor zijn onthulling - op uiterlijk gebied - nog maar weinig geheimen voor ons. Na het zien van meerdere spionagebeelden is de auto ondertussen ook al meerdere keren gelekt. Na officiële schetsen van de voor- en binnenkant van de koets tekenen de ontwerpers nu een deel van de achterkant. De definitieve vorm van de achterlichten komt namelijk voor het eerst officieel naar buiten. Het hoekige deel van de lamppartij in de achterklep is een stuk platter dan het deel dat in de koets wordt gelegd. Verwacht voor de indeling de nieuwste ledtechnieken. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de Golf in navolging van andere familieleden dynamische knipperlichten.

De nieuwe Golf lijkt aan de buitenkant een doorontwikkeling van het uitgaande model, hoewel de auto van top tot teen in het nieuw wordt gestoken. Toch leunt de auto nog sterk op zijn voorganger. Ergens geen gek idee, want dat concept lijkt te werken, gezien de verkoopcijfers. Erg verrassend is het echter niet. Binnenin beloven de veranderingen groter te zijn. Een uitgerekt scherm vult voor een groot deel het dashboard. De middenconsole gaat in vergelijking met zijn voorganger compleet op de schop.

Onder de motorkap verwachten we bekende benzine- en dieselmotoren. De volledig elektrische e-Golf wordt uiteraard uitgezwaaid, gezien de komst van de ID.3.

Aanstaande donderdag vindt de wereldpremière plaats. Volgens Volkswagen staat de auto dan nog voor de jaarwisseling bij de Nederlandse dealers.