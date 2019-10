Volkswagen Golf VIII vast uitgetekend

Dankzij de vele nagenoeg camouflageloze spionagebeelden is het uiterlijk van de achtste generatie van de Volkswagen Golf eigenlijk geen verrassing meer, maar Volkswagen gunt ons evengoed vast wat schetsen. Ook het dashboard is wederom te zien.

Meerderekerenkwam de nieuwe Golf nagenoeg ongecamoufleerd voorbij. In veel gevallen was alleen de vorm van de lichtunits nog ietwat verdoezeld, maar ook daar is eenvoudig doorheen te prikken.

Wie nog twijfelde over de definitieve vorm van de koplampen wordt nu uit de brand geholpen, want op deze schetsen is de vorm van het front goed te zien. Zo weten we nu zeker dat de bovenzijde van de lichtunits in één lijn ligt met de tot een minimum verkleinde grille. De V-vorm van het front wordt daarmee geëlimineerd.

De hoeken van de koplampen krijgen uitlopers die enigszins doen denken aan die van de E60-generatie van de BMW 5-serie. Die eigenwijze strepen vinden optisch aansluiting bij de vouw in de flank. In de voorbumper vallen de in carrosseriekleur meegespoten elementen aan weerszijden van de luchtinlaat op.

Dashboard

Ook het interieur kregen we al eerder te zien, al stond Volkswagen daar destijds nog niet achter. Nu wel, en dus kunnen we officieel melden dat de Golf twee optisch aan elkaar gesmolten schermen achter zijn stuurwiel krijgt. Het centrale infotainmentscherm is een stuk groter dan nu en lijkt door zijn hoge plaatsing ook beter bereikbaar voor oog en handen. Door die positie worden de centrale ventilatieroosters naar een lagere plek verdreven.

Behalve de knoppen op het stuur lijken fysieke bedieningselementen nagenoeg afwezig, wat in elk geval een strakke en opgeruimde werkplek oplevert. De bedieningshendel van de automaat is opvallend klein, veel kleiner dan het traditionele exemplaar dat nu aan Volkswagens DSG wordt gekoppeld.

De nieuwe Golf wordt 24 oktober definitief onthuld en verschijnt in december op de markt, meldt Volkswagen.