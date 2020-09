Volkswagen Taos vanuit alle hoeken

Wie al enige tijd SUV-moe is, kunnen we geruststellen. De hagelnieuwe Volkswagen die je op deze foto's ziet, is vooralsnog niet voor de Europese markt bestemd. De Taos geheten nieuwkomer is een SUV die momenteel al als Tharu in China wordt verkocht en die met een andere naam de oversteek maakt naar de Verenigde Staten.

Volkswagen laat een drietal foto's zien waarop de Taos met het bekende psychedelische printje is bestickerd dat Volkswagen wel vaker kort voor de daadwerkelijke onthulling van het model op zijn nieuwkomers plakt. De foto's maken duidelijk dat de Taos niet identiek is aan de Tharu zoals die momenteel nog in China wordt verkocht. De auto heeft een nieuwe grille die aan de onderkant rond afloopt en enigszins doorloopt onder de koplampen. Die koplampen zijn tevens anders en hebben een modernere lichtsignatuur. Opvallend is de met verlichte ledstrip in de grille die de kijkers optisch met elkaar verbindt. Op de gefacelifte Arteon is een soortgelijk geintje leverbaar en eerder deze week ontving ook de in China geleverde Phideon een ledstrip in zijn grille.

De achterzijde van de Taos is ook net even anders dan die van zijn Chinese equivalent (foto's 4, 5 en 6). Zo hebben de achterlichten een compleet nieuwe indeling en is de achterbumper met zijn meer ronde vormen minder zakelijk dan die van de Chinese Tharu. Het is echter goed mogelijk dat de Tharu binnenkort wordt gefacelift en ook het front en de bilpartij van deze Amerikaanse Taos krijgt aangemeten.

Net als de Tharu staat de Taos op een versie van het modulaire MQB-platform dat de Volkswagen Groep onder meer toepast onder SUV's als de Seat Ateca en Skoda Karoq. De wielbasis van de Tharu bedraagt 2,68 meter en is daarmee gelijk aan die van de Chinese versie van de Skoda Karoq. We zeggen bewust Chinese Karoq, daar de versie van die SUV die Skoda in China verkoopt een langere wielbasis heeft en een stukje groter is dan de Europese versie (wielbasis 2,64 meter). In de Verenigde Staten komt de Taos een stapje onder de Tiguan te staan. Op de Amerikaanse markt is de Tiguan alleen als de hier bekende langere Tiguan Allspace te krijgen, een ruim 4,7 meter lange SUV met een wielbasis van 2,79 meter. Daar past deze Taos dus mooi onder. Vooralsnog heeft Volkswagen in de Verenigde Staten immers geen kleinere SUV dan de lange Tiguan op de menukaart staan.

De Amerikaanse variant van de Taos krijgt in ieder geval de hier bekende 1.5 TSI onder de kap. De Taos die op termijn ook naar Zuid-Amerika wordt verscheept, krijgt een geblazen 1.4 die naast benzine ook ethanol lust. Beeldmateriaal van het interieur van de Taos hebben we nog niet. Wel is hieronder het binnenste van de Chinese Tharu te zien.