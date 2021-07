Volkswagen T-Roc Cabrio - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De zomer is in volle gang, dus het dak kan eraf! Met de T-Roc Cabio heeft Volkswagen één van de voordeligste cabrio’s in huis, maar is het daarmee ook een goede aanbieding?

Met een vanafprijs die inmiddels op € 37.990 ligt (het was € 36.600), komt de Volkswagen T-Roc Cabrio net in de top vijf van voordeligste nieuwe cabriolets. De auto’s die ‘m voorgaan, zijn echter óf minder cabrio, óf aanzienlijk minder praktisch. Zo vinden we de ‘half-open’ Fiat 500C op de lijst met auto’s die als cabriolet worden aangeprezen. Ook de Mazda MX-5 blijft een relatief voordelige optie, maar dat is als pure roadster natuurlijk een totaal ander soort auto.

De auto die voor onder de 40-mille-grens nog het meest in de buurt komt van de open Volkswagen, is nota bene een Mini. De Mini Cabrio is net als de T-Roc een open vierzitter, maar daarmee houdt de vergelijking ook wel op.

Door feitelijk als enige fabrikant nog een ietwat nuchtere, enigszins praktische en relatief betaalbare cabriolet aan te bieden, heeft Volkswagen jaren na de hype dus ineens iets unieks in handen. Bovendien krijg je hier voor krap 38 mille natuurlijk één van de weinige cross-over-cabrio’s ooit, dus spraakmakend is hij sowieso.

Uitsluiting

De prijslijst van de open T-Roc is lekker overzichtelijk. Er zijn twee motoren, twee uitrustingsniveaus en twee versnellingsbakken, maar die elementen sluiten elkaar nog sneller uit dan politieke partijen. Zo kan de R-Line-versie alleen worden gecombineerd met de duurdere 1.5 en is de basismotor 1.0 alleen leverbaar als Style. De 1.5 krijgt bovendien altijd een automaat mee, terwijl de 115 pk sterke éénliter juist steevast aan een handgeschakelde versnellingsbak wordt gekoppeld. Dat is in dit geval wel een serieuze overweging waard, want stiekem past het gemak van een automaat wel heel goed bij zo’n open cruiser.

Cactus Green

Heel hip oogt zo’n Style trouwens niet. Uiteraard ontbeert deze uitvoering de sportieve bumpers en donkere verlichting van de R-Line, maar hij moet het ook gewoon met halogeen koplampen doen. Dat is inmiddels bijna ouderwets, zeker omdat de kijkers vergezeld gaan van losse dagrij-strips in de voorbumper. 17-inch lichtmetaal is standaard, maar oogt onder deze auto vrij bescheiden. De kleurstelling is wat ons betreft niet verkeerd. Zonder bijbetaling behoort alleen Cactus Green tot de mogelijkheden, een behoorlijk originele tint. Wit kost € 260 extra, de rest is metallic en dus nog duurder. Het donkergroen zou geweldig combineren met een licht interieur, maar op dat vlak heeft de ‘knakenrijder’ uiteraard pech. Het blijft bij een zakelijk zwart stofje en leer duwt de prijs genadeloos over de 40 mille heen.

Geen stoelverwarming

Met de voorzieningen houdt het allemaal niet over aan boord van de instap-T-Roc. Zo noteren we wel airco, maar geen automatische climatecontrol. Ook is de in een cabrio bijna verplichte stoelverwarming optioneel, zelfs voor wie wél de R-Line kiest. Hetzelfde geldt voor Keyless Access en -Start, dus moet de sleutel gewoon uit de broekzak komen. Ter compensatie is adaptieve cruisecontrol standaard, net als een rijstrookassistent. Ook monteert Volkswagen altijd multimediasysteem ‘Ready to Discover’ in de T-Roc Cabrio. Dat betekent een keurig 8-inch touchscreen, maar geen navigatie. Het digitale instrumentarium is evenmin standaard, maar wat ons betreft niet onmisbaar.

Op cabriovlak is er overigens weinig reden tot klagen, buiten die stoelverwarming dan. Volkswagen voorziet iedere open T-Roc van een elektrisch-hydraulische cabriokap en geeft alle kopers een windschot mee.