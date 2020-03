Betaalbaar in de zon: dit zijn de 10 voordeligste cabrio's!

In tien stappen van 27 naar bijna 61 mille en van een Smart naar een BMW 4-serie? In het land van de voordeligste nieuwe cabriolets kan het allemaal.

Wie van open rijden houdt, heeft het momenteel zwaar in autoland. Een dalende winstmarge en een kennelijk afnemende interesse brengen veel fabrikanten ertoe hun cabrio-aanbod drastisch terug te brengen of de open auto zelfs helemaal vaarwel te zeggen. Met name in de lagere segmenten blijkt het ontwikkelen en produceren van een open auto met een complexe, zware dakconstructie steeds lastiger. Cabrioletversies op basis van alledaagse B- en C-segmenters, zoals de Peugeot 207 en de Opel Astra Twintop dat ooit waren, zijn er zelfs helemaal niet meer. Cabriorijders komen nu bijna per definitie bij de zogenaamde premiummerken terecht, in elk geval voor een open vierzitter.

Voordat we van start gaan met de lijst van de tien voordeligste cabriolets moeten we nog wel even het begrip ‘cabrio’ afbakenen. Laten we daarbij stellen dat bij een cabrio de gehele overkapping boven de inzittenden kan worden weggehaald, inclusief de dakbogen en de achterruit. Door die definitie valt de Fiat 500C helaas af. De open 500 is strikt genomen nog altijd geen echte cabrio, maar voor minder dan 20 mille natuurlijk wel een erg leuk open aanbod dat niet onbenoemd mag blijven.

Twijfelgeval

Ook de Smart Fortwo Cabrio is een beetje een twijfelgeval. De achterste raamstijlen blijven net als een klein deel van het glas gewoon staan, maar toch kan er meer open dan bij de Fiat. Het grootste verschil is dat hier de dakbogen kunnen worden verwijderd, waardoor er in feite een cabriolet met een rolbeugel ontstaat. Voor € 26.995 is de onlangs vernieuwde Smart ook nog eens volledig elektrisch en daarmee een uniek aanbod in autoland.

Op de tweede plaats vinden we de eerste traditionele cabriolet, dus met een stoffen kap die (elektrisch, bovendien) in zijn geheel achter de achterbank verdwijnt. De Mini Cabrio is ook in zijn eenvoudigste vorm een leuke verschijning. Leuk om te rijden is hij ook, en met plek voor vier en een bescheiden benzinemotor in het vooronder heb je hier een goed bruikbare auto aan. Ook de Mazda MX-5 mag natuurlijk niet ontbreken. De wereldberoemde roadster eindigt nu op plek drie, maar daarbij moet ons wel van het hart dat het om prijzen van 2019 gaat. De auto wordt op dit moment door de WLTP-molen gehaald, laat de importeur desgevraagd weten. De prijzen voor dit jaar zijn dus nog even niet bekend, maar in de top 10 blijft de auto uiteraard hoe dan ook present.

Plek vier is voor een interessante nieuwkomer: de Volkswagen T-Roc Cabrio. Vroeger was Volkswagen dankzij de Golf Cabriolet een vaste waarde in cabrioland, maar nu is het aan de compacte SUV om die rol te vervullen. De open hoogpotige is een bijzondere verschijning, maar met € 36.600 zeker niet extreem duur.

Enorme sprong

Na de T-Roc maakt de lijst een enorme sprong, want het prijsgat met de BMW 2-serie Cabrio bedraagt meer dan 10 mille. Vanaf plek 5 is de top 10 geheel in handen van BMW, Mercedes-Benz en Audi, waardoor de term ‘betaalbaar’ vanaf daar definitief met een flinke schep zout dient te worden genuttigd. De BMW’s 2-serie cabrio en Z4 blijken de voordeligste van dit speelveld, al helpt het daarbij wel dat de Mercedes-Benz SLC en Audi A3 Cabrio onlangs van het toneel zijn verdwenen. Daarom begint het feest in Audi- en Mercedes-kringen pas vanaf het segment van de A5 en C-klasse. Het cabriolet-aanbod van Mercedes-Benz verdient overigens wel een dikke pluim, want met open versies van de C-, E- én S-klasse én een open AMG GT is het merk hier heer en meester. Zeker als de Smart wordt meegeteld, die strikt genomen natuurlijk ook onder de vlag van Das Haus thuishoort.

Hoewel de nummer 11 in een top 10 eigenlijk niets te zoeken heeft, noemen we hem vandaag toch. Voor € 62.250 biedt de Morgan 3 Wheeler namelijk niet alleen de meest open rijervaring van deze lijst, maar is het ook nog eens met afstand de meest exotische verschijning. Totaal niet geschikt als dagelijks vervoer, maar voor net iets meer dan de eenvoudigste open 4-serie heb je dan wel écht iets bijzonders.