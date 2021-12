Volkswagen start nieuwe samenwerkingen voor accuproductie

Volkswagen investeert volop in het opzetten van een Europese productieketen voor accu's. Het concern maakte in een eerder stadium al bekend dat er in 2030 zes accufabrieken moeten staan in Europa. Nu sluit het merk drie samenwerkingen met uiteenlopende partijen die gericht zijn op het verbeteren van de accu's zelf.

De huidige energietransitie in de autosector vereist een nieuw soort kennis voor bestaande autofabrikanten. Dat is één van de redenen dat veel merken ervoor kiezen om niet alles zelf te ontwikkelen, maar strategische samenwerkingen aan te gaan met bestaande bedrijven. Volkswagen doet dat nu met materiaalspecialist Umicore, het accubedrijf 24M Technologies en grondstoffenbedrijf Vulcan Energy Resources. De drie samenwerkingen staan los van elkaar, maar moeten er uiteindelijk allemaal aan bijdragen dat Volkswagen in de nabije toekomst op een kostenefficiënte en milieuvriendelijke manier op grote schaal geavanceerde batterijen kan gaan produceren.

Umicore gaat hierbij onder meer de materialen voor de kathode van de accu's leveren. Daarnaast werkt Umicore met Volkswagen samen om de kosten te optimaliseren en het productieproces efficiënter te maken. In een later stadium willen Volkswagen en Umicore ook samen de recycling van accu's gaan aanpakken. 24M Technologies is nuttig voor Volkswagen omdat de start-up werkt aan een eigen manier, 'SemiSolid' genaamd, om de huidige opbouw van de lithium-ion accu te verbeteren. Dat zou er onder meer voor moeten zorgen dat de CO2-uitstoot van de accuproductie afneemt en de fabrieken tot 40 procent kleiner kunnen zijn. De samenwerking met Vulcan Energy gaat dan weer over de toelevering van lithium uit Duitsland, dat volgens het bedrijf CO2-neutraal geproduceerd kan worden uit geothermische pekel. In 2026 moet de levering van lithium van start gaan.

Uit de grond stampen

De nieuwe samenwerkingen van Volkswagen volgen dus op de eerder aangekondigde doelstelling van het concern om in 2030 zes operationele accufabrieken te hebben staan in Europa. Eén daarvan bouwt het nu samen met Northvolt in Zweden, daarnaast werkt Volkswagen ook aan een accufabriek in Salzgitter. De eerste moet in 2023 operationeel zijn, de tweede in 2025. Naast Volkswagen investeert ook Stellantis in de bouw van Europese accufabrieken en stelt ook de Europese Unie subsidies beschikbaar voor de bouw van dergelijke fabrieken. Hierbij liggen echter ook de nodige gevaren op de loer.