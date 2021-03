Stellantis werkt aan Europese accufabrieken

Stellantis streeft ernaar om samen met Total in de joint venture ACC vanaf 2023 accu's te gaan produceren in Europa. De eerste fabriek moet in Frankrijk komen, een tweede staat op de planning voor Duitsland. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om accu's te gaan produceren voor andere autofabrikanten.

ACC, dat staat voor Automotive Cells Corporation, is momenteel volgens in gesprek met de Franse overheid om de goedkeuring voor de bouw van de eerste accufabriek in Douvrin te krijgen. In eerste instantie is het doel om daar jaarlijks 8 GWh aan lithium-ionaccu's te produceren, in 2030 moet die productiecapaciteit op 32 GWh per jaar liggen. Daarnaast wil de joint venture in 2025 een tweede accufabriek in het Duitse Kaiserslautern openen. Voor die fabriek mikt men op een productievolume van ten minste 24 GWh per jaar. De twee fabrieken moeten samen uiteindelijk 1 miljoen EV's per jaar van een accu gaan voorzien. De totale investering bedraagt in totaal €5 miljard, waarvan Frankrijk (€846 miljoen) en Duitsland (€437 miljoen) gezamenlijk 26 procent ophoesten.

Volgens Yann Vincent, CEO van ACC, moeten andere autofabrikanten uiteindelijk ook kunnen gaan profiteren van de twee accufabrieken. "Ons eerste contract is met Stellantis, maar uiteindelijk is het ons doel om aan iedere autofabrikant te verkopen," zegt hij tegenover Automotive News. Naar verluidt is Renault een potentiële klant, omdat accu's uit Frankrijk kunnen bijdragen aan een verlaging van de totale productiekosten van EV's. De twee locaties van de accufabrieken zijn overigens niet geheel toevallig gekozen, want in Douvrin en Kaiserslautern bouwt men momenteel nog benzine- en dieselmotoren voor Stellantis.

Europees doel

Of de Europese Unie nog een bijdrage levert aan de totale investering in de twee accufabrieken van ACC, is niet helder. Wel is het zo dat de EU de bouw van accufabrieken in Europa actief stimuleert. Vorig jaar investeerde de Europese Investeringsbank nog €350 miljoen in een Zweedse accufabriek van Northvolt. Die fabriek moet dit jaar open gaan en in eerste instantie 16 GWh per jaar aan accu's produceren. Uiteindelijk wil men die capaciteit opkrikken naar 40 GWh per jaar. Daarnaast tonen ook accufabrikanten als CATL en LG Chem interesse in de bouw van accufabrieken in Europa. De EU schat dat de totale productiecapaciteit op het continent in 2030 op meer dan 400 GWh aan lithium-ionaccu's per jaar ligt.