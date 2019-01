Volkswagen prijst Golf GTI TCR

Vanaf het einde van deze maand kan iedereen een Golf GTI ‘Touring Car Racer’ bij de plaatselijke dealers bestellen vanaf € 50.460. Daarmee is hij bijna zevenduizend euro duurder dan de reguliere GTI. Daarvoor krijg je natuurlijk ook wat extra. De 2,0-liter TSI turbomotor levert in de TCR namelijk 290 pk, terwijl de GTI het met 45 pk minder moet doen. De sportiefste R heeft met 310 pk net iets meer vermogen, maar de GTI TCR laat zijn 290 pk los op de voorwielen terwijl de Golf R over vierwielaandrijving beschikt. Schakelen in de TCR gaat middels de zeventraps DSG-automaat.

De GTI TCR zit binnen 5,6 seconden vanuit stilstand op de 100 en heeft een topsnelheid van 250 km/h. Verder herken je een TCR aan unieke bumpers, zwart gespoten spiegelkappen en extra grote uitlaatstukken. Standaard is hij voorzien van 18-inch ‘Belvedere’ lichtmetalen wielen. Voor de dik 50 mille ben je er echter nog niet, want Volkswagen biedt nog meerdere opties zoals carbon spiegelkappen (€ 538) en 'honingraat-look' bestickering op de zijkanten (€ 553). Met een optioneel Performance-pakket ligt de topsnelheid op 260 km/h en krijg je grotere wielen en de keuze uit speciale matzwarte of glanzend zwarte lakkleuren. Kosten: € 2.275 (matzwart) of € 2.950 (glanzend zwart). Geïnteresseerden moeten snel beslissen, want de Nederlandse importeur haalt maximaal 75 exemplaren naar ons land.