Volkswagen presenteert autotransportschepen op aardgas

Het logistiekbedrijf van de Volkswagen groep zet vanaf respectievelijk januari en april 2020 twee nieuwe autotransportschepen in voor intercontinentaal autovervoer. De gevaartes verbranden vloeibaar aardgas voor de aandrijving. Volkswagen AG is naar eigen zeggen het eerste concern dat dergelijke schepen inzet voor het overzees transport van auto’s.

En dat is goed nieuws voor degenen die zich zorgen maken om het versterkte broeikaseffect. De twee nieuwe mastodonten in Volkswagens toekomstige transportvloot stoten namelijk tot 25 procent minder CO2 uit dan conventionele vaartuigen die ruwe stookolie behoeven. Daarnaast komen er tot 30 procent minder stikstofoxiden en tot 60 procent minder roetdeeltjes uit de schoorstenen van de schepen. Volgens Thomas Zernechel, hoofd van Volkswagen Group Logistics, is de vlootvernieuwing ‘een belangrijke stap voor het merk’. VW wil namelijk op alle fronten zijn ecologische voetafdruk reduceren.

De schepen zullen vanaf volgend jaar varen tussen Europa en Noord-Amerika. In totaal zetten de Duitsers negen autotransportschepen in op deze verbinding, waarvan er nu twee vervangen worden. De twee nieuwe vaartuigen zijn 200 meter lang en 38 meter breed. Ze kunnen elk tot 4.700 auto’s per keer vervoeren en leggen in eco-modus 30,6 kilometer per uur af. Beide worden aangedreven door een ruim 17.000 pk sterke motor die vloeibaar aardgas put uit twee 1,8 miljoen liter grote brandstoftanks. Volgens Uwe Lauber, CEO van MAN Energy Solutions, is de volgende stap als volgt: “Deze schepen op vloeibaar aardgas kunnen in de toekomst ook gebruik maken van klimaatneutrale synthetische brandstoffen en zijn daardoor toekomstbestendig.”