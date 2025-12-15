Een Europees automerk dat positief naar de nabije toekomst kijkt? Ook weleens leuk! Volkswagen doet het gewoon, bij monde van een verkoopchef die het helemaal ziet zitten met nieuwe elektrische modellen en wereldwijde groeicijfers.

“In Europa zien we een sterke groei. We zijn met een ruime marge marktleider en blijven groeien. En geloof me, we zullen er alles aan doen om deze positie in de toekomst te behouden. Dan is er Noord-Amerika, waar drie zaken spelen. Ten eerste Mexico, waar we zeer sterk zijn en groeien. Dan is er Canada, waar VW zijn beste verkoopresultaten ooit zal behalen. In de Verenigde Staten liggen onze verkopen door de importheffingen lager dan vorig jaar, maar we hebben de afgelopen maanden de vaart er flink in gekregen, mede dankzij de nieuwe Tiguan en het succes van de Atlas.”

Martin Sanders, wereldwijde chef ‘Sales’ bij Volkswagen, begint al meteen positief in zijn interview met Automotive News. Het grote zorgenkindje voor veel Europese merken is echter niet Europa of de VS, maar toch vooral China. Verkoopcijfers voor buitenlandse merken vallen daar momenteel immers ronduit tegen, dus hoe zit het daarmee?

Sanders: “In China zijn er twee verhalen. Ten eerste de markt voor auto's met verbrandingsmotor, waar we duidelijk het nummer 1 merk zijn en ons marktaandeel verder uitbreiden. Terwijl de markt voor nieuwe energievoertuigen (NEV's) – waaronder plug-in hybrides, range extenders en volledig elektrische voertuigen – nog steeds wordt gekenmerkt door intense en vaak irrationele prijsconcurrentie tussen meer dan 100 concurrenten, reageren wij met de grootste productstrategie in onze geschiedenis. De komende twee jaar zullen er meer dan 20 nieuwe Volkswagen-NEV's op de Chinese wegen verschijnen.”

Zo’n modellenoffensief kunnen we trouwens ook in Europa verwachten. Sanders spreekt letterlijk vertaald van “ongekende lanceringsactiviteiten” en somt de modellen op waarvan al bekend is dat ze volgend jaar komen. In Europa is de belangrijkste daarvan uiteraard de compacte, elektrische en betaalbare ID Polo. Er komt echter ook een ID Cross, terwijl de ID3 en ID4 een stevige make-over krijgen en wellicht zelfs een nieuwe naam. Al deze auto’s komen al uiterlijk halverwege volgend jaar, zegt Sanders, zodat de gevolgen qua verkoopcijfers al eind 2026 zichtbaar zullen worden en 2027 volop van de nieuwkomers kan profiteren.

Met name voor wat betreft de ID Polo blaakt Sanders van het zelfvertrouwen. Gevraagd naar de verhoudingen tussen de nieuwe EV en een alternatief als de Renault 5, zegt hij: “Of je nu kijkt naar rijbereik, laadsnelheid of ruimte, de ID Polo heeft in alle opzichten betere cijfers dan de belangrijkste concurrenten.” We gaan het zien, maar het is fijn om te horen dat Europa's grootste autobouwer weer met zelfvertrouwen naar de toekomst kijkt.