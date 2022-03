Volkswagen pompt € 6,4 miljard in elektrische auto's VS

Volkswagen investeert de komende vijf jaar omgerekend €6,4 miljard in zijn Noord-Amerikaanse tak. Volkswagen mikt erop dat in 2030 meer dan de helft van de auto's die het in de Verenigde Staten verkoopt een elektrische auto is.

Het Amerikaanse leveringsgamma van Volkswagen bestaat met het jaar meer uit SUV's. Volkswagen knipt na dit jaar de speciaal voor de lokale markt ontwikkelde Passat uit het leveringsgamma en de Golf is er al even alleen als nog als GTI of als R te krijgen. Daarnaast heeft Volkswagen nog de Jetta en de Arteon op de menukaart staan, maar wie die sedanbroer van de Golf en die gelikte Passatbroer voorbijloopt, komt enkel nog SUV's en cross-overs tegen. Van de Tiguan tot de hier onbekende Taos en de in Europa eveneens niet geleverde Atlas en Atlas Cross Sport. De enige elektrische auto die Volkswagen in de Verenigde Staten aanbiedt, is de ID4. Dat moet anders.

Volkswagen investeert de komende vijf jaar $7,1 miljard, omgerekend €6,4 miljard, in het omvormen van zijn Noord-Amerikaanse leveringsgamma. Volkswagen brengt er in 2024 de ID.Buzz op de markt en breidt het EV-gamma twee jaar later uit met "[...] een nieuwe elektrische SUV." Maar er is meer. Het aanbod volledig elektrische modellen van de Volkswagen Group moet in de Verenigde Staten omstreeks 2030 uit 25 nieuwe modellen bestaan. Let wel, hierin worden dus ook de EV's van Audi en eventueel Bentley meegerekend. Volkswagen geeft verder aan dat het de ID4 ook in de Verenigde Staten gaat bouwen, maar er is meer.

De grote focus op elektrische auto's moet er volgens Volkswagen toe leiden dat 55 procent van alle auto's die het tegen 2030 in de Verenigde Staten verkoopt een EV is. Begin volgend decennium zegt Volkswagen in de Verenigde Staten ook geen auto's met verbrandingsmotoren aan te willen bieden. Het uitfaseren van de verbrandingsmotor begint daarbij nu al, zegt het merk. Volkswagen gaat onder meer zijn fabrieken in Mexico en de Verenigde Staten aanpassen voor de (gedeeltelijke) productie van EV's. Ook wil Volkswagen in Noord-Amerika een fabriek op poten zetten waar het accu's kan produceren. Daarover later dit jaar meer.