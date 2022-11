Volkswagen Polo Track: sterk uitgeklede Polo

Ook vandaag nemen we je weer mee op een rondleiding langs een splinternieuwe automobiele curiositeit. We eindigen in Brazilië bij Volkswagen. Het merk splitst het voor ons Europeanen al opmerkelijke Polo-gamma er namelijk op in twee modellen. Relevant? Welnee, maar voor de liefhebber van automobiele wetenswaardigheden wellicht een opmerkelijk verhaal.

Even terugspoelen naar begin 2021. Volkswagen stelde toen een gefacelifte versie van zijn toen zo'n vijf jaar oude Polo aan de consument voor. De Polo kreeg een nieuwe snuit met daarin nieuwe koplampen die daadwerkelijk anders van vorm waren dan de lichtunits van het in 2017 gepresenteerde origineel. Opvallender was de compleet nieuwe bilpartij die de Polo kreeg aangemeten. De achterlichten liepen voortaan door in de achterklep en daarmee werd de Polo optisch nog sterker een verkleinde versie van zijn grotere broer. Eerder dit jaar werd de Volkswagen Polo ook voor de Braziliaanse markt gefacelift. Maar wat bleek? De Polo kreeg er een vergelijkbaar nieuw front aangemeten, maar moest het gewoon met de oude achterlichten doen die het territorium van de achterklep niet betraden. Vandaag stelt Volkswagen de Polo Track aan de Braziliaanse automarkt toe, en die is zo minstens zo eigenaardig.

Op het eerste gezicht is de Volkswagen Polo Track op deze foto's 'gewoon' een Polo, maar dat is niet helemaal het geval. Wie goed kijkt ziet namelijk dat de auto een front heeft dat niet alleen afwijkt van de Europese Polo en de onlangs voor de Zuid-Amerikaanse markt gefacelifte versie, maar dat ook nog eens anders is dan dat van de pre-faceliftversie. De ruimte tussen de eenvoudige halogeenkoplampen wordt opgevuld door een relatief eenvoudig ogende grille en ook het zwarte en semi-dichte gaaswerk in de voorbumper komt niet al te sprankelend voor de dag. Onderaan de achterbumper zien we een zwart stuk kunststof waarin Volkswagen nog een skidplate-achtige vorm in heeft gedrukt.

Maar, waarom is er nou nog een tweede Polo in Brazilië? Dat heeft alles te maken met de Volkswagen Gol, een model dat in Brazilië een stapje onder de Polo staat en er als concurrent fungeert van technisch eenvoudigere hatchbacks als de Chevrolet Onix en Fiat Argo. De huidige generatie Gol stamt in de basis uit 2008 en hoewel het model in 2012 grondig werd gemoderniseerd, is het eind dit jaar over en uit voor de Gol. Volkswagen houdt de hand op de knip en komt niet met een volledig nieuw model, maar voegt met de Polo Track een nieuw uitgekleed lid aan de Polo-familie toe om de Gol te vervangen.

De Volkswagen Polo Track is zoals je misschien wel verwacht ook vanbinnen eenvoudiger dan de Polo-zonder-Track-toevoeging. Aanraakgevoelige knoppen op het stuurwiel is de Polo Track vreemd en ook kun je de aanraakgevoelige sliders om de klimaatregeling mee aan te sturen wel op je buik schrijven. Zaken als de deurpanelen en grote delen van het dashboard zelf zijn van eenvoudig kunststof vervaardigd, geen glimmend pianolak dus voor de Polo Track. Zelfs elektrisch verstelbare buitenspiegels heeft de Polo Track niet. Een achteruitrijcamera of een digitaal instrumentarium? Vergeet het. Des te eigenaardiger is het overigens dat de uitgeklede Polo Track op deze foto's een haaienvinantenne op het dak heeft terwijl de reguliere onlangs vernieuwde Polo juist een 'ouderwetsere' sprietantenne heeft.

Volkswagen zet de Polo Track in tegenstelling tot de reguliere Polo op 15- in plaats van 16-inch stalen wielen met wieldoppen, maar wat veiligheidsvoorzieningen betreft valt de uitkleedschade nog mee. De Polo Track heeft namelijk standaard vier airbags en een stabiliteitssysteem. Daarnaast heeft de 'kale Polo' airco, elektrisch bedienbare zijruiten voorin én stuurbekrachtiging. Waar de reguliere Braziliaanse Polo ook met TSI-machines is te krijgen, heeft de Polo Track altijd een turboloze 1.0 MPI die het op benzine tot 77 pk schopt (ethanol: 84 pk). Schakelen gaat altijd met een handgeschakelde vijfbak. De Polo Track kost - in een speciale introductiesmaak - in Brazilië vooralsnog minimaal omgerekend €14.625. De vernieuwde reguliere Polo kost er - met dezelfde aandrijflijn als de Polo Track - omgerekend minimaal €15.150. Let wel, dat is dus een reguliere variant en geen introductieversie.