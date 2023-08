690 liter bagageruimte

100 kilometer elektrisch met PHEV’s

Tweelingbroertje van nieuwe Skoda Superb

Jazeker: de nieuwe Volkswagen Passat komt er alléén als stationwagon. Die beslissing is ongetwijfeld genomen met een blik op de verkoopcijfers van de huidige sedan. Bij de Skoda Superb wordt de niet-stationwagon, die daar een liftback is, nog wél succesvol genoeg geacht, dus de Tsjechische broer verschijnt straks gewoon weer in twee vormen. Wie per se geen station wil, kan voor een auto in dit segment trouwens wel bij Volkswagen aankloppen voor een elektrische Volkswagen ID7. Hoezeer de Passat Variant gelieerd is aan de nieuwe Superb Combi, kan nauwelijks overdreven worden. Nog meer dan bij de allereerste Superb, die een ingewikkelde tweeling-relatie onderhield met de Chinese Passat Lingyu, is deze nieuwe Passat een Superb met een wat andere neus en kont. Dat blijkt ook uit het feit dat de Passat vol zit met handigheidjes die we normaliter alleen bij Skoda treffen, zoals een paraplu in de deur en een ingebouwde trechter voor het reservoir van de ruitensproeiervloeistof. Toch ziet de Passat wel uit als een echte Volkswagen. Hij is wat meer afgerond dan het huidige model en oogt duidelijk nieuw, maar is met zijn ingetogen en zakelijke uitstraling tegelijk ook weer een echte Passat. Een heel forse Passat, Met 4,92 meter is hij 15 centimeter langer dan voorheen, bij een wielbasis die met 5 centimeter groeit. Het gevolg: een bagageruimte die in het gunstigste geval 690 tot 1.920 liter groot is. Dat is voor zover wij weten een record voor een stationwagon en wordt alleen geëvenaard door de grote MPV’s van weleer en een handjevol écht grote SUV’s. Met 5 centimeter extra beenruimte ten opzichte van de al niet krappe voorganger hebben ook achterpassagiers aan ruimte geen gebrek.

100 kilometer elektrisch

Net als de buitenkant is het interieur van de Passat wat traditioneler en zakelijker dan dat van de meer futuristische en minimalistische ID7. Dat is uiteraard een bewuste keuze en betekent zeker niet dat het Passat-interieur saai of ouderwets oogt. We zien veel onderdelen uit bestaande modellen, zeker ook elektrische ID-auto’s, maar dan in een nieuwe of aangepaste vorm. Zo is het beeldscherm met 12,9 of 15 inch groter dan we gewend zijn, zijn de ‘sliders’ voor volume en temperatuur nu verlicht en is het infotainment zelf flink sneller en gebruiksvriendijker gemaakt. Sfeerverlichting speelt een grote rol, niet alleen op de gebruikelijke plekken maar ook in de vorm van een oplichtend patroon in de pianolak-panelen op dashboard en deurpanelen. De bediening van de altijd aanwezige automaat zit aan de stuurkolom, wat tussen de stoelen ruimte vrijmaakt voor opbergvakken en telefoonladers. Die automaat is een zeven- of zestraps DSG. Het extra verzet is voor de 1.5 eTSI mild-hybride met 150 pk, de instapmotor en de enige niet-plugin die in Nederland leverbaar wordt. De overige twee uitvoeringen zijn plug-in hybride eHybrids, met 204 of 272 pk. Die laatste is flink krachtiger dan de uitgaande Passat GTE (dat label keert niet terug), maar de winst zit evengoed elders. De 1.4 TSI-benzinemotor wordt vervangen door een 1.5, het accupakket verdubbelt bijna in capaciteit naar 19,7 kWh. Daarmee moet je zo’n 100 kilometer elektrisch kunnen rijden, een nog niet-officiële opgave die als we Volkswagen mogen geloven best eens nog hoger zou kunnen uitpakken. Bovendien profiteren de PHEV’s van een driefasen 11 kW-boordlader en de mogelijkheid om met maximaal 50 kW te snelladen, allebei bepaald niet gangbaar voor een plug-inhybride. Ondanks de toegenomen capaciteit groeit het accupakket niet in omvang, dus het nadeel op ruimtegebied valt mee. De plug-ins hebben alleen ónder de laadvloer minder ruimte dan de mild-hybride. Dat betekent dat het totale aantal liters lager zal uitvallen dan die 690, maar ook dat er bóven de vloer in ieder geval alsnog een heleboel spul mee kan. ‘Stauraum’, noemen de Duitsers dat. Mooi hoor.

Geen Elegance, wel R-Line

De chique, met chroom behangen Elegance-uitvoering wordt helaas niet leverbaar in Nederland, de sportiever ogende Passat R-Line uiteraard weer wel. Die maakt zijn intenties vanaf nu wel erg duidelijk, want de enorme zwarte onderkin met grof ‘nepgaas’ (de toevoeging ‘nep’ én aanhalingstekens, want het kan niet duidelijk genoeg zijn) is niet te missen. Ook de achterbumper is voorzien van een enorme lap hoogglans glimspul in een grofmazig ruitpatroon. Het interieur wordt bij een R Line ook wat sportiever aangekleed, met onder meer een Alcantara-achtig materiaal op het hemeltje en het dashboard. Voor wie daar net als ondergetekende wel blij van wordt: het optionele panoramadak van de Passat kan nog gewoon open. Andere leuke voorzieningen op de optielijst zijn geavanceerdere HD Matrix-koplampen en nieuwe DCC-schokdempers, met maar liefst vijftien verschillende instellingen om te kiezen tussen comfort en stevigheid. Wat al dat moois – en de Passat zelf – precies kost, leren we ergens in de komende maanden. De nieuwe Volkswagen Passat verschijnt naar verwachting in februari 2024 in de showroom en rond die tijd kunnen we er ook voor het eerst mee op pad.