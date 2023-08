Elektrische Volkswagen ID7 bijna klaar voor Nederland

Nog dit jaar tref je in de showrooms van Volkswagen een volledig nieuw elektrisch model aan. We hebben het natuurlijk over de Volkswagen ID7. De productie van de elektrische ID7 is inmiddels gestart en over enkele weken worden de Nederlandse prijzen vrijgegeven.

In april dit jaar beleefde de Volkswagen ID7 zijn debuut. De Volkswagen ID7 is een elektrische, lage vijfdeurs die als elektrisch alternatief voor de Passat geldt. En niet alleen voor de Passat Sedan, later komt er immers ook een ID7 Variant. De Volkswagen ID7 moet nog dit jaar bij de Nederlandse dealers staan en de productielijn in het Duitse Emden is inmiddels aangeslingerd, zo melden de Duitsers. Wat de voor Volkswagen belangrijke EV moet gaan kosten, weten we nog niet. Medio september maakt Volkswagen de prijzen van de ID7 bekend.

De Volkswagen ID7 strekt zich uit over een afstand van 4,96 meter en is daarmee zo'n 20 centimeter langer dan de uitgaande Passat. Daar komt bij dat de wielbasis van de ID7 met 2,97 meter die van de Passat met 18 centimeter overtreft. Verwacht dus behoorlijk wat interieurruimte in de EV. Het verschil in formaat met de binnenkort te verschijnen, geheel nieuwe Volkswagen Passat wordt overigens kleiner, daar de nieuwe Passat een flinke maat groeit.

Hoe ver de Volkswagen ID7 op een volle accu komt? Behoorlijk ver, als we het merk mogen geloven. Als ID7 Pro S moet de auto dankzij een 86 kWh accu (netto) namelijk een elektrische actieradius van zo'n 700 kilometer kunnen halen. Ook komt er een ID Pro - dus zonder S - met 77 kWh accu die het tot een WLTP-bereik van 615 kilometer schopt. We weten ook dat de elektrische Duitser in ieder geval beschikbaar komt met een 286 pk sterke elektromotor. Ook zit er een sportievere GTX-versie in het vat.

