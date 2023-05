Volkswagen met nieuw elektrisch submerk naar China

Met budgetmerk Jetta probeert de Volkswagen Group al onder één merknaam een bepaalde klantenkring aan te spreken in China. Zo verkoopt Jetta er onder meer uiterlijk wat aangepaste versies van de Seats Toledo, Ateca en Tarraco. Nu wil Volkswagen op een vergelijkbare wijze juist een jong 'premium'-publiek in China aanspreken met volledig elektrische modellen, zo begrijpt Automobilwoche vanuit het hogere management van het concern.

Waar Jetta vooral Seat-modellen in een ander jasje steekt, zal het nog naamloze nieuwe merk beginnen met een reeds bekende Cupra. De Cupra Tavascan is namelijk de uitverkorene om als eerste onder een andere naam in China op de markt te verschijnen. Ongetwijfeld niet geheel toevallig wordt de Cupra Tavascan in China gebouwd, ook voor de Europese markt. Dat gebeurt in Anhui en daar krijgt ook het nieuwe submerk zijn hoofdkwartier. Welke modellen er verder nog een andere badge op hun neus krijgen, is nog niet bekend. Kijk er niet gek van op als de Cupra Born snel volgt.

Deze aanpak van Volkswagen is enigszins opmerkelijk, aangezien Jetta vooralsnog niet echt een succesvol verhaal is geworden. Simpelweg Cupra op de markt brengen in China zou echter geen optie zijn, omdat dat 'te duur' zou zijn, begrijpt Automobilwoche van de bron. Bij Cupra horen aparte showrooms met een specifieke huisstijl, waarschijnlijk worden de modellen van het nieuwe submerk op een eenvoudiger en goedkopere manier aangeboden, mogelijk enkel online of simpelweg in bestaande VW-showrooms in China. Ook maakt een nieuw submerk het mogelijk om de voor deze specifieke markt interessante modellen vanuit verschillende VW-merken onder één paraplu aan te bieden.