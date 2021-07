Volkswagen licht toekomstplannen verder toe

Volkswagen Group-CEO Herbert Diess noemt de verandering die de auto de komende jaren ondergaat de 'grootste transformatie sinds het overgaan van paard en wagen naar de auto'. Mobiliteit wordt in 2030 'slim', 'autonoom' en 'digitaal'. In zowel China, de VS als de EU wil Volkswagen zijn marktaandeel in de EV-markt gaan vergroten. In 2030 verwacht men dat de helft van het aanbod bestaat uit EV's en in 2040 moet het gehele aanbod van de Volkswagen groep emissieloos zijn. Verder op de horizon staat volledige klimaatneutraliteit, dat Volkswagen in 2050 wil bereiken. Het onderscheid tussen de verschillende merken binnen de Volkswagen-groep zit hem dan volgens Diess vooral in het eigen laagje van de software en de designs. De strategie van de Volkswagen-groep komt op veel punten niet als een verrassing, maar nu brengt men vooral de losse stukjes bij elkaar.

Drie subgroepen

Audi krijgt de leiding over de premium-groep, met daaronder onder meer Bentley en Ducati. Volkswagen richt zich op de volumemarkt met een nieuw elektrisch platform vanaf 2025 en een volledige reeks aan elektrische modellen. Later komt de technologie van Project Artemis van Audi, dat de voorloper vormt op het gebied van technische ontwikkeling, naar Project Trinity van Volkswagen. Onder Volkswagen staan dan Seat, Skoda en Cupra. Daarnaast werkt Volkswagen samen met Ford op het gebied van bedrijfswagens. Porsche krijgt dan weer de leiding over de sportafdeling van de Volkswagen groep. In 2030 is 80 procent van de verkochte Porsches volgens Diess overigens een EV.

SSP vervangt alles

Alle huidige platformen komen samen in één platform: het SSP-platform, dat voor alle modellen beschikbaar komt. Dat betekent dat het MQB, MSB en MLB-platform voor de verbrandingsmotoren en de MEB en het nog te introduceren PPE-platform voor de EV's komen te vervallen. Vanaf 2026 moet het SSP-platform op de markt komen. In de ontwikkeling ervan spelen Project Artemis en Project Trinity een belangrijke rol. SSP kent een hoge mate van schaalbaarheid, waardoor het geschikt is voor alle modellen in de productmix van Volkswagen. Ook kunnen bepaalde configuraties onderling uitgewisseld worden. Zo kan een performancemodel van Volkswagen in de toekomst bijvoorbeeld op dezelfde SSP-configuratie staan als een instapmodel van Porsche. Volgens Volkswagen gaat SSP uiteindelijk zorgen voor een lagere complexiteit, waardoor de ontwikkelingskosten verder gedrukt kunnen worden.

Voor de software investeert Volkswagen in het Volkswagen Operating System. Dat wordt ontwikkeld door het eigen softwarebedrijf Cariad. De Audi Q6 e-tron en elektrische Porsche Macan krijgen als tussenstap een nieuw infotainmentsysteem, Premium Software Platform 1.2, op basis van Android Auto. In 2025 komt Volkswagen met VW OS, dat uiteindelijk in alle auto's van de groep komt te zitten, of dat nu een Audi, Porsche of Volkswagen is. Die nieuwe software is voor het eerst leverbaar in Artemis van Audi en later in Trinity van Volkswagen. In 2030 moeten 40 miljoen auto's draaien op de nieuwe software. VW OS moet klaar zijn voor niveau 4 autonoom rijden en ook kunstmatige intelligentie krijgt een grote plek binnen het nieuwe besturingssysteem. Daarnaast legt Volkswagen een grote nadruk op data: de auto produceert een constante datastroom die gebruikt wordt om de auto verder te verbeteren. Ook worden daarbij bepaalde opties in toenemende mate softwarematig leverbaar.

Accuproductie

Daarnaast werkt Volkswagen aan een eigen celopbouw voor de accu's die 80 procent van de auto's moet gaan voorzien van stroom. In 2030 moet de CO2-besparing over de gehele levenscyclus van de auto 30 procent bedragen. In 2040 moet dat een besparing van 100 procent zijn. De fabrieken in Emden en Hannover worden gereedgemaakt voor productie van EV's.

Voor de accuproductie leunt Volkswagen onder meer op zes fabrieken in Europa, die gezamenlijk 240 GWh aan accucapaciteit kunnen leveren tegen 2030. Eén fabriek komt in Zweden te staan, weer een andere fabriek in het Duitse Salzgitter en ook Spanje krijgt een belangrijke rol toebedeeld in de accuproductie voor Volkswagen. Daarnaast zegt het concern dat de kleinere EV's vermoedelijk ook in Spanje van de band zullen rollen vanaf 2025. Ook zet Volkswagen in op de ontwikkeling van solid-state accu's. Uiteindelijk krijgen alle auto's in lijn met het SSP-platform een accu in hetzelfde format. Die stap moet uiteindelijk zorgen voor een kostenbesparing van tot 50 procent. Die accu's gaat Volkswagen in eerste instantie samen met de Chinese accufabrikant Gotion High-Tech ontwikkelen.

Autonoom rijden

Autonoom rijden krijgt een prominente plek in het businessmodel van Volkswagen. In 2025 moeten er al autonome shuttles rondrijden in de vorm van de ID Buzz, die zowel in configuraties voor personen- als vrachtvervoer beschikbaar komt. In eerste instantie is dit alleen beschikbaar in Europa, later komt het ook naar de Verenigde Staten. Daarmee wil Volkswagen werk maken van 'Mobility as a Service', waarbij een auto op afroep beschikbaar is. Uiteindelijk moeten alle voertuigen van de groep ook in dit opzicht via één platform beschikbaar komen.

Volkswagen focust zich in de toekomst voornamelijk op drie markten: Europa, China en de Verenigde Staten. Vooral in de VS ziet Volkswagen groeipotentieel, volgens CEO Diess komt dat vooral door de regering-Biden, die de focus meer legt op elektrisch rijden. In de presentatie heeft Volkswagen, in tegenstelling tot Stellantis, geen nieuwe modellen voor de lange termijn laten zien. De twee grote concerns laten overigens ook een verschil in aanpak zien: waar Volkswagen bijvoorbeeld alles in één platform wil onderbrengen, investeert Stellantis in vier verschillende platformen en lijkt Stellantis de individuele merken daarin meer ruimte voor eigen aanpassingen te geven. Hoe deze strategieën zich concreter ontvouwen, zal de komende jaren moeten blijken.