Audi Q6 e-tron voor het eerst in het openbaar

We dachten de voor ons bestemde Audi Q6 e-tron al in grote lijnen gezien te hebben, maar deze spyshots vertellen toch een iets ander verhaal.

In april stond er op de Shanghai Motor Show een nog naamloos studiemodel van Audi. Een volledig elektrische SUV waar uiteraard uiteindelijk ook het e-tron-label op verscheen. Gezien het formaat en de PPE-basis dachten we te maken te hebben met een voorbode op de Q6 e-tron. Dat lijkt toch iets anders te zitten. Op deze spyshots is namelijk duidelijk de grotere broer van de Q4 e-tron te zien en dat is toch een andere auto dan die in China stond.

Hoewel het uiterlijk van het gespotte prototype an sich niet voor verrassingen zorgt, is het wel opvallend dat het een andere auto is dan de in China gepresenteerde concept. Waarschijnlijk gaat het bij die tweede om een specifiek voor de lokale markt bestemde Audi, eveneens op het PPE-platform. Begin dit jaar werd immers aangekondigd dat Audi en FAW op die basis samen volledig elektrische auto's voor de hogere segmenten gaan bouwen.

'Onze' Q6 e-tron wordt zoals gezegd nog wat duidelijker een grotere broer van de Q4 e-tron, met een wat minder langgerekte koets dan het Chinese model. Verder houdt de camouflage details nog goed verborgen, al is de verwachting dat er geen al te schokkende ontwerpfrivoliteiten onder vandaan zullen komen. Overigens is deze Q6 e-tron de Audi-neef van de aankomende volledig elektrische Porsche Macan. Die zagen we al eens als kleimodel. De Audi Q6 e-tron wordt volgend jaar verwacht, de elektrische Porsche Macan in 2023.