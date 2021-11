Volkswagen kondigt Polo Track aan

Autofabrikanten hebben het in Zuid-Amerika niet altijd even makkelijk. Zo sluit Ford binnenkort de deuren van nagenoeg al zijn fabrieken in Brazilië. Volkswagen investeert tussen 2022 en 2026 omgerekend ruim €1 miljard in de Latijns-Amerikaanse markt, naar eigen zeggen om zijn concurrentiepositie te verbeteren. Daarvan maakt de komst van een nieuwe compacte modelfamilie deel uit. Het eerste nieuwe model is de Polo Track, die nog een boel vragen onbeantwoord laat.

De Volkswagen Polo Track is de eerste van een geheel nieuwe modelfamilie compacte auto's die het merk in Zuid- en Midden-Amerika wil gaan voeren. Ze worden stuk voor stuk op het MQB-platform geplaatst. Het is nog even gissen naar wat de Polo Track precies is, maar we hebben onze vermoedens.

Kijken we naar het modellenaanbod van Volkswagen in bijvoorbeeld Brazilië, voor autofabrikanten de belangrijkste afzetmarkt van Zuid-Amerika, dan vinden we daar sinds het verdwijnen van de kleinere Up en Fox helemaal onderaan de Gol. De Gol is een compacte hatchback die in de vorm van de Voyage een sedanbroertje heeft. De Gol geldt als goedkoper alternatief voor de huidige Polo die Volkswagen er ook in het aanbod heeft. In tegenstelling tot de actuele Polo staat de Gol nog op het PQ24-platform van de vorige generatie Polo. De Gol loopt in zijn huidige vorm sinds 2012 van de band en werd in 2016 gefacelift. Inmiddels is die auto aan vervanging toe.

Het lijkt er sterk op dat Volkswagen de Gol gaat vervangen door de aangekondigde Polo Track. Op de teaserplaat die Volkswagen do Brasil de wereld in stuurt, is het neusje van de Polo te zien. Waarschijnlijk wordt de Polo Track dan ook een eenvoudigere en dus goedkopere variant van de normale Polo. De toevoeging Track duidt er mogelijk op dat hij net als de CrossPolo van de vorige generatie Polo ietwat is opgehoogd, al is dat wellicht niet wat het beste bij een nieuw instapmodel past.