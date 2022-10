Nieuwe Volkswagen Passat laat zich weer zien

De nieuwe Volkswagen Passat maakt komend jaar zijn opwachting en is nu voor de tweede keer in het openbaar gespot. Je kijkt hier vermoedelijk tegen de laatste Passat ooit aan, want tegelijk met deze generatie komt er al een elektrisch alternatief, dat uiteindelijk het stokje overneemt.

De conventionele middenklasse wordt in rap tempo uitgedund door het verdwijnen van traditioneel gelijnde auto's als de Ford Mondeo en Opel Insignia, maar de Volkswagen Passat gaat er gewoon nog voor een nieuwe ronde tegenaan. Dat gebeurt alleen niet zonder afscheid te nemen van de Passat sedan, want die houdt het in ons deel van de wereld wél voor gezien. De nieuwe Volkswagen Passat komt alleen nog als Variant op de markt. Het is die auto die nu voor de tweede keer in beeld is verschenen.

Hoewel Volkswagen knap werk heeft geleverd met de camouflage, is toch goed te zien dat we hier met een geheel nieuwe generatie te maken hebben. De nieuwe Volkswagen Passat krijgt een andere raamlijn, die vlak achter de A-stijl heel lichtjes naar beneden lijkt te lopen voordat hij weer wat omhoog buigt, maar ook met een wat schuiner profiel ter hoogte van de D-stijl. Bovendien oogt de kont van de nieuwe Passat Variant een stukje forser dan bij de huidige. Het lijkt al met al een flinke jongen te worden, net als zijn broer die zij-aan-zij met de Passat gebouwd wordt; de nieuwe Skoda Superb.

Aan de voorkant verbloemt de camouflage een waarschijnlijk behoorlijk Golf-achtig front met vrij laag in de neus liggende koplampen en een minimale grille. Aan de achterkant mag je rekenen op een door een streep ledverlichting aan elkaar verbonden achterlichten, die ook een stuk dunner van vorm zijn dan nu nog het geval is. Onze illustrator schetste de nieuwe Volkswagen Passat al eens (foto hierboven), dat geeft al een aardig beeld van de richting waarin de Passat evolueert.

Zoals gezegd komt de nieuwe Volkswagen Passat enkel nog als Variant en dat komt simpelweg omdat er een elektrisch sedan-alternatief komt. Dat is de productieversie van de Volkswagen ID Aero, het eerste lage en gestrekte model in de ID-reeks. De nieuwe Volkswagen Passat is voor wie liever nog even met traditionelere aandrijving verdergaat én graag een bak ruimte achterin heeft. Gaat de elektrificatieboot dan geheel aan de Passat voorbij? Nee hoor, reken er maar op dat de nieuwe Volkswagen Passat als mild-hybride en als plug-in hybride op de markt komt. Tenslotte mag de sportief ingestelde bestuurder voorzichtig hopen op een potente topversie, mogelijk weer met 4Motion-vierwielaandrijving, want we zien de nieuwe Passat hier waarschijnlijk niet zonder goede reden op de Nürburgring voorbij knallen.