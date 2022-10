We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De nieuwe elektrische auto’s schieten weliswaar als paddenstoelen uit de grond, maar aan betaalbare compacte modellen schort het nog. De Volkswagen Group wil op dat gat in de markt inspelen met zowel Volkswagen als Skoda en Cupra. In 2025 maken we kennis met een elektrische drieling op dezelfde MEB-basis, maar wel met ieder een heel eigen insteek.

Aan elektrisch aangedreven SUV’s, luxe sedans en hypercars geen gebrek, maar wat is er voor de kleinere beurs? De Dacia Spring heeft hier in Europa vooralsnog het monopolie op betaalbare compacte elektrische auto’s, of je moet ­genoegen willen nemen met de tot 45 km/h beperkte, meer brommobiel-achtige Opel Rocks-e.

Je kunt wel een trede hoger instappen en ­bijvoorbeeld voor een Peugeot e-208 of Opel Corsa-e gaan, maar dan zit je al snel aan een investering van € 30.000. De Volkswagen Group komt mogelijk met hét antwoord. Het concern werkt aan een drietal elektrische ­auto’s dat qua formaat redelijk vergelijkbaar moet zijn met de genoemde e-208 en ­Corsa-e, maar dan waarschijnlijk een slag goedkoper.

Eigen invulling

Op een ingekorte variant van het welbekende MEB-platform zal het elektrische drietal in 2025 verschijnen, verdeeld over de merken Volkswagen, Skoda en Cupra. Ze staan dus op dezelfde basis en worden ook alle drie gebouwd in Spanje, maar de Volkswagen Group geeft de merken verder de vrijheid om een geheel eigen insteek voor het ontwerp te ­kiezen. Dat past in het nieuwe beleid van het concern, waarin de merken op technisch vlak nóg meer op één lijn komen te staan, maar het onderlinge onderscheid ’m meer in uiterlijke aankleding moet zitten.

Zoals op deze illustraties al te zien is, zit het wat dat betreft waarschijnlijk wel goed. Zeker de Cupra oogt afwijkend; daarvan kregen we in de vorm van de Urban Rebel Concept al een voorbode. De Volkswagen, die logischerwijs ID2 zal heten, neemt volgens een eerste ontwerpschets de nodige uiterlijke kenmerken van de ID3 over, zij het met wat meer afgeronde vormen. Skoda gaat voor een veel hoekiger ontwerp. Vooral het ­bijzondere front valt op. Dat wordt sterk ­geïnspireerd op de eerder deze maand ­onthulde Vision 7S Concept, waarop Skoda een aparte ontwerprichting voor elektrische auto’s introduceerde. De nog naamloze ­compacte elektrische Skoda wordt dus niet, plat gezegd, een gekrompen Enyaq.

Onder de €25.000?

Naar specificaties is het zo ver van tevoren nog enigszins gissen, al bood de vorig jaar gepresenteerde Volkswagen ID Life Concept mogelijk een aardige indicatie. Die compacte EV was voorzien van een accupakket van 57 kWh, goed voor een rijbereik van grofweg 400 kilometer. Waarschijnlijk begint het wat betreft aandrijflijnen, net als bij de grotere broers, bij een achterwielaangedreven versie met tegen de 150 pk aan vermogen. Het meer op sportiviteit gerichte Cupra slaat die instapper wellicht over en geeft zijn meest compacte elektrische auto ongetwijfeld ook een vierwielaangedreven sportieve topversie.

Geef je meer om betaalbaarheid dan om prestaties, dan moet je waarschijnlijk vooral bij de Skoda en daarna de Volkswagen zijn. Volkswagen gaf vorig jaar aan dat het voor zijn kleinste EV op een basisprijs van tussen de €20.000 en €25.000 inzet. Dat is veelbelovend. Skoda zet daar wellicht, geheel volgens traditie, nog wat scherper op in.

De grote afwezige in dit alles is natuurlijk Seat, dat in de elektrische toekomstplannen van de Volkswagen Group vooralsnog aan de zijlijn blijft staan. De productie van het elektrische drietal gaat plaatsvinden in de Seat-fabriek in Martorell en misschien betekent dat dan ook dat de Seat-productie er wordt afgeschaald. Is Seat straks het kind van de rekening? Wie weet. Voor Volkswagen, Skoda en Cupra is er in ­ieder geval genoeg om naar uit te kijken, want dit trio zou de verkoopcijfers flink kunnen opstuwen.