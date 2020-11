Volkswagen ID3 bestverkochte EV van Europa

Oktober was pas de tweede volledige maand die de ID3 op de automarkt mee heeft kunnen draaien. Toch blijkt uit cijfers die Automotive News in handen heeft gekregen dat men in Wolfsburg een vliegende start heeft gemaakt. Volkswagen heeft vorige maand in Europa 10.315 ID3's verkocht, waarmee het merk de Renault Zoe van de troon stoot als bestverkochte EV. Van die laatste zijn in oktober namelijk 9.614 exemplaren verkocht. De Hyundai Kona Electric mag met 5.999 verkochte exemplaren de derde plaats op het erepodium innemen, zij het met een ruime marge. De Tesla Model 3 stond in oktober niet meer in de top 10.

Ook in Nederland blijkt de ID3 mateloos populair te zijn. Hier zijn er in oktober 2.789 ID3's verkocht, in totaal staat de teller voor dit jaar nu op ruim 3.300 verkochte exemplaren. Met de enorme slag die de ID3 in oktober heeft gemaakt in ons land blijft hij de Kia Niro ruim voor. Daarvan rolden in oktober 1.192 exemplaren uit de showroom. In Noorwegen en Ierland is de ID3 eveneens de best verkochte auto van oktober. De Renault Zoe kan in ieder geval nog even met opgeheven hoofd blijven staan, want die blijft vooralsnog de best verkochte EV van 2020 met een totaal van 71.521 verkochte exemplaren gedurende de eerste tien maanden van het jaar.