Verkoopcijfers oktober: -5,3 procent

Ruim vijf procent minder registraties dan dezelfde maand vorig jaar: dat is de magere score van de afgelopen maand. Maar omdat alles relatief is, valt dat cijfer toch weer mee. Vooral de Volkswagen ID.3 wist de schade voor oktober 2020 te beperken.

Afgelopen maand werden volgens de cijfers van Bovag en RAI Vereniging 31.988 nieuwe personenauto's op Nederlands kenteken gezet en dat zijn er 1.784, oftewel 5,28 procent minder dan dezelfde maand vorig jaar, toen we elkaar nog handen gaven en Corona een Mexicaans biertje was in plaats van een moderne variant op de Spaanse griep. Omdat september 2020 nog bijna 22 procent slechter scoorde dan dezelfde maand in 2019, valt afgelopen maand relatief nog best mee. Daardoor trekt het cumulatieve cijfer licht aan, van -24,9 procent vorige maand tot -23,1 procent nu.

Een groot deel van die relatieve winst komt voor rekening van de Volkswagen ID.3, die dan ook op 1 staat van de modellen top-10 met 2.789 stuks, meer dan het dubbele van nummer 2, de Kia Niro. Wel moeten we daarbij aanmerken dat er aardig wat dealerregistraties tussen die ID.3-aantallen zitten, het introductiecircus is immers in volle gang. Al met al is Volkswagen dan ook in de merkenparade met afstand nummer 1, zowel afgelopen maand als cumulatief.

En dan de EV's: die zijn, zoals te verwachten, begonnen aan de eindspurt naar 2021, wanneer het bijtellingsregime weer aantrekt. 7.197 volledig elektrische auto's gingen op kenteken en dat is maar liefst 22,5 procent van het totaal aantal geregistreerde auto's in oktober. Voor de optimist met wat dichterlijke vrijheid: bijna een kwart. Opvallend is dan ook de top-10 EV's, waar leuke, frisse nieuwkomers als de Polestar 2 en Mazda MX-30 de lijst opleuken.

Top-10 merken oktober 2020

2020 2019 1 Volkswagen 4.989 4.442 2 Toyota 2.366 2.109 3 Kia 2.211 2.251 4 Peugeot 2.089 2.508 5 Renault 1.919 2.344 6 Opel 1.854 1.622 7 Ford 1.772 2.122 8 BMW 1.677 1.942 9 Skoda 1.389 1.650 10 Mercedes-Benz 1.387 1.606

Top-10 modellen oktober 2020

2020 2019 1 Volkswagen ID.3 2.789 0 2 Kia Niro 1.198 911 3 Toyota Yaris 973 463 4 Opel Corsa 811 249 5 Hyundai Kona 750 606 6 Volkswagen Polo 714 1.451 7 Volvo XC40 702 415 8 Ford Focus 695 876 9 Peugeot 208 654 293 10 Peugeot 2008 641 281

Top-10 EV's oktober 2020