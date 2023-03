De Volkswagen Group investeert tot en met 2027 maar liefst €180 miljard, onder meer in elektrificatie en digitalisering. Honderdtachtig miljard. Laat dat even op je inwerken.

De Volkswagen Group pompt de komende vijf jaar maar liefst €180 miljard in onder andere de ontwikkeling van elektrische auto's en software. Dat maakt het concern bekend tijdens de presentatie van zijn financiële resultaten over 2022. 68 procent van de €180 miljard is bestemd voor wat Volkswagen 'digitalisering en elektrificatie' noemt. Verder is een aanzienlijk deel bestemd voor het uitbreiden van zijn activiteiten in Noord-Amerika. In 2026 start Volkswagens nieuwe merk Scout daar zijn verkoopavontuur. De auto's van Scout rollen in de Amerikaanse staat South Carolina van de prductieband. Jaarlijks moeten er straks meer dan 200.000 auto's de Scout-fabriek verlaten. Daarnaast wil Volkswagen in China onder meer zijn concurrentiepositie verbeteren én natuurlijk wil het merk zijn modellenportfolio uitbreiden.

Volkswagen mikt erop dat in 2025 al zo'n 20 procent van alle wereldwijd verkochte nieuwe personenauto's een volledig elektrische aandrijflijn heeft. Derhalve steekt Volkswagen onder meer €15 miljard in het opzetten fan fabrieken waar het accucellen gaat produceren in samenwerking met PowerCo. In het Canadese Ontario komt een zogenoemde gigafactory.

Ook de ontwikkeling van verbrandingsmotoren krijgt nog aandacht. Sterker nog, die zullen tot en met 2025 alleen maar toenemen, waarna VW geleidelijk minder in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren steekt.

Volkswagen geeft aan dat het zijn EV-offensief voortzet en dat er dit jaar "belangrijke nieuwe elektrische modellen" bijkomen. De Volkswagen ID3 is onlangs gefacelift en we weten al dat het merk dit jaar met de ID7 én met een langere ID Buzz komt. Cupra brengt dit jaar de Tavascan op de markt. Volgens Oliver Blume, topman van de Volkswagen Group, was 7 procent van alle in 2022 geleverde auto's van het concern een EV. Wel werden er in 2022 met 8,3 miljoen geleverde auto's 7 procent minder nieuwe voertuigen geleverd dan in 2021.