Volkswagen: 'Groei Europese EV-vraag neemt af door hoge stroomprijzen'

Volgens de directeur van de onderdelendivisie van Volkswagen groeit de vraag naar elektrische auto's in Europa minder hard dan eerder als gevolg van de hoge stroomprijzen. Ook vraagt hij zich af of er een markt is voor EV's met een kleinere actieradius, schrijft het ANP.

In tegenstelling tot wat er gebeurt op de Noord-Amerikaanse automarkt, neemt de groei van de vraag naar elektrische auto's in Europa de afgelopen maanden af. Dat ziet Thomas Schmall, directeur van de onderdelendivisie van Volkswagen. Volgens hem komt dat door de gestegen stroomprijzen in Europa. In de Verenigde Staten is geen sprake van een afgenomen groei, wat ook te danken is aan de relatief royale financiële stimulansen voor de aanschaf van een (in Amerika gebouwde) elektrische auto.

Volledig elektrische auto's zijn door de huidige aanschafprijzen ervan voor een groot deel van de markt nog niet weggelegd. Nu er als gevolg van de hoge stroomprijzen extra kosten bovenop komen om een elektrische auto te produceren en daadwerkelijk te gebruiken, ziet Volkswagen de groei van de Europese vraag teruglopen. Hoezeer de vraag naar elektrische auto's van Volkswagen stagneert, laat de directeur niet weten. Over het gehele afgelopen jaar groeide het marktaandeel van de elektrische auto in de belangrijkste Europese markten ten opzichte van auto's met verbrandingsmotor in ieder geval nog wel aanzienlijk.

Schmall laat verder weten dat Volkswagen druk bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheden voor goedkopere accu's. Die moeten niet alleen betaalbaarder, maar ook kleiner worden. Daarbij vraagt hij zich af of er een markt zou zijn voor elektrische auto's met een kleinere actieradius. Die zouden met een flink kleinere accu veel goedkoper kunnen zijn dan de auto's in het huidige EV-aanbod. Hij geeft weer dat de gemiddelde Europese klant gemiddeld 40 km per dag aflegt en trekt het nut van auto's met een actieradius van 500 km daarom deels in twijfel.

