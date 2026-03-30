Volkswagen zoekt nog steeds naar een nieuw doel voor de fabriek in Osnabrück, waar het nu nog de T-Roc Cabrio bouwt. Daarvoor zou het in gesprek zijn met het Israëlische Rafael Advanced Defense Systems, verantwoordelijk voor onder meer Israëls Iron Dome-verdediging.

De grens tussen autonieuws en regulier nieuws is vaak erg dun momenteel. Op de dag dat Volkswagens autofabriek in Osnabrück geen autofabriek weer is, valt hij wat ons betreft buiten onze ‘scope’. Nu is de geboorteplaats van de T-Roc Cabrio echter nog wel een autofabriek en willen we jullie dit opmerkelijke nieuwtje niet onthouden. De Financial Times meldt dat Volkswagen in de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor ‘Osnabrück’ in gesprek is met Rafael Advanced Defense Systems. Het zou overwegen om in Duitsland onderdelen te gaan bouwen voor Israëls legendarische Iron Dome-verdediging, een raketsysteem dat vijandige raketten met opmerkelijke precisie uit de lucht schiet. Volkswagen zou niet de ‘anti-raket-raketten’ zelf gaan produceren, maar wel geïnteresseerd zijn in de productie van onder meer lanceerinstallaties en de vrachtwagens die het systeem vervoeren.

De eventuele Duitse productie van dit systeem zou volgens de geruchten niet alleen 2.300 banen intact houden, maar ook de poort openen naar Europese Iron Dome-installaties. Dat is volgens experts overigens alleen nuttig voor landen die dichtbij vijandig gebied liggen, want de Iron Dome zou alleen geschikt zijn voor het opvangen van korte-afstandsraketten. Volgens The Financial Times staan zowel de landelijke als lokale Duitse overheden achter het plan, al wordt meteen erkend dat Osnabrück zelf een doelwit kan worden als dit doorgaat. Toch lijkt het niet ondenkbaar: Volkswagen bouwt al militaire voertuigen en Rafael bouwt samen met onder meer Rheinmetall al het Spike-antitankraketsysteem in Duitsland. De productie van militaire voertuigen in Osnabrück lag bovendien al op tafel.

De nu nog in Osnabrück gebouwde T-Roc Cabrio gaat binnenkort verdwijnen en krijgt geen opvolger. Dat is zeer spijtig voor cabrioliefhebbers, want hiermee verdwijnt een van de laatste enigszins betaalbare open auto's van de markt. Zij zullen hun geluk dus steeds vaker moeten gaan beproeven op de occasionmarkt, waar de vanafprijs van een open T-Roc op onze website inmiddels onder de 20 mille is gezakt.