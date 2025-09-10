De elektrische Volkswagen die je op deze digitale tekeningen ziet, heeft geen enkel Volkswagen-logo. Waarom dat is? Welnu: hij is gepresenteerd door het Italiaanse designhuis Italdesign, dat volledig in handen is van de Volkswagen Groep. Hij heet EVX en is in opdracht van Volkswagen Platform Business ontworpen. Wat dat is: een afdeling van de Volkswagen Groep die zich vooral met samenwerkingen en het - tegen betaling - uitlenen van technologie met andere autofabrikanten bezighoudt. Is deze EVX dan voorbestemd voor een ander merk? Ook niet, hij is niet bestemd voor productie, schrijft het Italiaanse designhuis dat de eerste afbeeldingen van de EVX vrijgeeft.

De EVX is niets meer dan een designstudie waarmee zowel Volkswagen als Italdesign willen onderzoeken hoe de verhoudingen van 'een mogelijk conceptauto op het nieuwe MEB+-platform' in de praktijk uitpakken. Over die verhoudingen gesproken: de EVX is 3,92 meter lang, 1,82 meter breed en 1,49 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,6 meter. Opmerkelijk: de puur in theorie elektrisch aangedreven EVX is een driedeurs! De Italianen omschrijven hem dan ook als een coupé met twee kleine zitplaatsen achterin (2+2). Of het idee bevalt, houden zowel Italdesign als Volkswagen onder de pet.

Vind jij de EVX geslaagd? Kloppen de verhoudingen voor jou? Waarom wel, of waarom juist niet?