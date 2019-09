Volkswagen en Ford overtuigd van EV-timing

Zowel Ford als Volkswagen laten namelijk weten dat hun timing juist perfect is. Fords wereldwijde leider van de elektrische divisie, Ted Cannis, zegt dat tegen Automotive News: “We komen volgend jaar op het juiste moment met onze EV”. Vooralsnog is er nog niet zo heel veel bekend over Fords elektrische auto, maar in de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over een op Mustang geïnspireerde elektrische cross-over die in 2020 zijn snoet laat zien. Een teaser bevestigde alle geruchten. Hoewel Ford met die auto wat achter lijkt te lopen, maken zij zich nergens zorgen over. “Gezien de nog lage vraag en nog lagere winst die fabrikanten nu op EV’s maken, hebben we niet veel gemist. Ik denk dat we volgend jaar veel mensen zullen verrassen en zelfs shockeren met onze auto.”

Op precies hetzelfde moment komt Volkswagen met een soortgelijke uitspraak. “De ID.3 komt op precies het goede moment”, aldus Jürgen Stackmann, Sales Manager bij Volkswagen. Volgende week luidt het startschot van, zoals ze het zelf zeggen, het nieuwe tijdperk voor Volkswagen. Vlak voor de onthulling van de wereldspeler ontvangt Volkswagen de 30.000ste reservering voor de compacte EV. Waarom Volkswagen dit dan ‘precies het juiste moment’ vindt, wordt verder echter niet duidelijk. Maandag zijn alle ogen gericht op de Wolfsburgers, dan trekt het merk het doek van de langverwachte ID.3.