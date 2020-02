Volkswagen Caddy na 17 jaar helemaal in het nieuw

Na zeventien jaar gaat de Volkswagen Caddy eindelijk een volledig nieuwe generatie in. Op personenversie Combi moeten we in Nederland nog tot 2021 wachten, wél lanceert Volkswagen eind dit jaar de reguliere Caddy-smaken.

De huidige generatie van de Caddy werd al in 2003 in Amsterdam gepresenteerd en daarmee blaast het model dit jaar zijn zeventiende kaarsje uit. Ondanks die hoge leeftijd is de Caddy onverminderd populair gebleven. Vorig jaar wist Volkswagen er in Nederland 5.000 exemplaren van de verkopen, goed voor een marktaandeel van 27 procent. Toch is 2020 het jaar dat de Caddy aan een nieuwe generatie wordt geholpen en bij die gedaantewisseling maakt de praktisch ingestelde Volkswagen de overstap naar het MQB-platform.

De nieuwe Caddy is in elk opzicht een Caddy, maar het uiterlijk verdient toch enige aandacht. Volkswagen kiest er namelijk voor om de modelnaam in het midden van de achterklep uit te schrijven en monteert aan weerszijden van het achterste hoog geplaatste verlichtingsunits. De nieuwe Caddy-snuit is helemaal in lijn met die van recentelijk onthulde modellen van Volkswagen. Opvallend gegeven: helemaal achterop vinden we twee achterdeuren zónder ruitjes. Dit is echter niet standaard.

Net als voorheen is de Caddy beschikbaar als simpelweg 'Caddy', de 4,5 meter lange korte versie, en als 4,85 meter lange Caddy Maxi. Allebei zijn ze 6,2 centimeter breder dan de huidige Caddy-smaken. De wielbasis van de reguliere Caddy neemt ten opzichte van zijn voorganger 7,3 centimeter toe en komt uit op 2,75 meter. De Caddy Maxi heeft een wielbasis van 2,97 meter. De laadruimte groeit ook en wel in de breedte met 5 centimeter en in de hoogte met 7 centimeter. Het laadvolume bedraagt 3,3 kubieke meter. Een europallet moet er overdwars in kunnen verdwijnen. De langere Caddy Maxi heeft een schuifdeur die met z'n lengte van 84 centimeter bijna 14 centimeter langer is dan het exemplaar op het uitgaande model. Het laadvolume van de Maxi bedraagt 4 kubieke meter. Volgens Volkwagen passen hier twee europallets overdwars in.

Volkswagen maakt onder meer melding van de - optionele - aanwezigheid van de bekende Virtual Cockpit. Ook is de Caddy voortaan leverbaar met Kelyess Acces. Op de lijst met beschikbare veiligheidssystemen komen we onder meer zakan als Adaptieve Cruise Control met stop&go-functie tegen. Travel Assist is tevens leverbaar, een systeem waarmee de Caddy op onder meer snelwegen deels autonoom zijn weg kan vinden.

Op de motorenlijst komen vooralsnog alleen TDI-diesels te staan die in vermogen variëren van 75 tot 122 pk. Ook komt een variant op aardgas beschikbaar.

Eind dit jaar komt de reguliere Caddy op de markt, de langere Caddy Maxi volgt begin volgend jaar. Op de Nederlandse markt toegespitste Informatie over de komst van een nieuwe Caddy Combi, de personenversie, is vooralsnog niet beschikbaar. Vooralsnog is alleen beeldmateriaal van die personenversie beschikbaar en wat betreft het interieur moeten we het met vooralsnog met een schets doen.