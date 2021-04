Volkswagen Arteon plug-in hybride op de prijslijst

In de prijslijst Volkswagen Arteon staat voortaan ook een plug-in hybride variant: de eHybrid. Deze aandrijflijn is met een systeemvermogen van 218 pk iets milder dan de 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn van Volkswagen. De toevoeging van de eHybrid maakt overigens ook dat de nieuwe Arteon een lagere vanafprijs heeft dan voorheen.

Dat de Arteon nu als plug-in hybride op de markt komt, is op zichzelf niet nieuw. Medio 2020 werd de eHybrid namelijk al aangekondigd bij de facelift van het model. De Arteon eHybrid heeft dezelfde aandrijflijn als in de Golf eHybrid en dat betekent dat een combinatie van een 1.4 TSI en een elektromotor zorgt voor een systeemvermogen van 218 pk. Hij accelereert naar de 100 km/h in 7,8 seconden en bij 222 km/h is de koek op. De elektrische actieradius bedraagt 61 kilometer en aan een publiek laadpunt of een wallbox duurt het ongeveer 3,5 uur om de accu van 10,5 kWh volledig op te laden. De Arteon eHybrid is er vanaf €48.990, de Shooting Brake kost €49.690. Dat is voor beide varianten €2.000 minder dan de 190 pk sterke 2.0 TSI, voorheen de goedkoopste variant van de vernieuwde Arteon.

Voor dat geld krijg je de Arteon eHybrid als R-Line Business+, wat betekent dat hij standaard is voorzien van zaken als R-Line styling, 18 inch lichtmetalen wielen, het navigatiesysteem 'Discover Media', Keyless Entry en een elektrische achterklep. Opvallend genoeg geeft Volkswagen de Arteon eHybrid de 218 pk sterke aandrijflijn mee, terwijl de Tiguan eHybrid 245 pk onder de kap heeft. Het is niet ondenkbaar dat de Arteon later alsnog deze krachtigere aandrijflijn krijgt in de vorm van een GTE, maar daarover heeft Volkswagen tot op heden nog niets losgelaten. Dat zou in ieder geval een vergelijkbare aanpak zijn als bij de Golf, waarbij zowel een 204 pk sterke eHybrid als 245 pk sterke GTE op de prijslijst staan.

De Arteon eHybrid is per direct te bestellen.