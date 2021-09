Vinfast komt naar Nederland

We zagen de afgelopen jaren aardig wat nieuwe automerken verschijnen, vaak van Chinese komaf. Afgelopen woensdag maakten we nader kennis met alweer een debutant, ditmaal echter uit Vietnam. Dat deden we niet in Hanoi, maar in Turijn, omdat niemand minder dan Pininfarina tekende voor de eerste modellen van Vinfast.

Helemaal uit de lucht vallen komt Vinfast niet. Al in 2018 toonde het Vietnamese merk op de beurs van Parijs zijn eerste twee modellen, de Lux SA2.0 en A2.0. Dat waren in feite oudere BMW's (X5 en 5-serie) met een andere snoet, dus niet echt auto's waar de Europese kopers voor in de rij stonden. In eigen land echter werden van deze modellen zo'n 25 duizend exemplaren aan de man gebracht.

Ondertussen zat Vinfast niet stil, want in 2019 werd een compleet nieuwe fabriek gebouwd, terwijl de afdeling R&D een eigen elektrisch platform ontwikkelde. De eerste twee modellen zijn bijna klaar voor productie en wij hebben de VF e35 al in levenden lijve mogen bekijken en betasten. Het foto- en videobeeld dat we afgelopen woensdag maakten, moeten we tot medio november nog onder de pet houden, maar we kunnen je wel vertellen dat de definitieve auto nagenoeg gelijk is aan onderstaande renders. Een - zeker voor een beginnend merk - heel volwassen ogende SUV, maar hij komt dan ook van de tekentafel van het gerenommerde designhuis Pininfaria, waar ze, to say the least, wel vaker met dat bijltje hebben gehakt.

De wulpse schouderlijnen doen denken aan Porsche's Macan, de lichtunits achter hebben wat Mégane met Mustang-trekjes en je zou bij de neuspartij wellicht denken aan Citroën of Renault, maar dat klopt niet. Hoofddesigner Kevin Rice vertelt ons desgevraagd dat het front is geïnspireerd op de rijstvelden van Vietnam; we quoten slechts. Vanbinnen treffen we een heel opgeruimd dashboard, zonder instrumentencluster achter het stuur, maar met een enorm, Tesla-achtig (maar dan liggend) scherm in het midden. Een pook ontbreekt, daarvoor in de plaats zitten vier (P,R,N en D) grote, losse knoppen op de middentunnel.

We vragen ons wel af wat Citroën gaat vinden van het Vinfast-logo. 180 graden gedraaid lijkt het wel erg op de (ineengeschoven) double chevron en wie dat wat vergezocht vindt, willen we de juridische rel in herinnering brengen die eerder ontstond tussen Citroën en Polestar. Hier zou nog wel eens een kleine uitdaging uit kunnen voortkomen voor de merkenrechtjuristen van Vinfast.

De VF e35 heeft een wielbasis van 2,95 meter en dat levert een flinke beenruimte achterin op. De auto krijgt een 90 kWh accupakket, waarmee hij minimaal 500 km actieradius moet krijgen. Vinfast heeft een elektromotor klaarstaan die 150 kW en 320 Nm levert, die op alleen op de vooras komt of in tweevoud voor en achter. De gewenste configuratie wordt van markt tot markt bekeken. Vlot laden staat hoog in het vaandel bij Vinfast, zo beloven de mensen die wij spreken ons. Voor minder dan 150 kW aan de snellader gaat het merk in elk geval niet.

Naast de VF e35 heeft Vinfast ook de grotere VF e36 (106 kWh, minimaal 550 km) klaarstaan, die met zijn enorme afmetingen en meer uitgesproken design wellicht wat meer aftrek zal vinden in de Verenigde Staten. Want inderdaad, naast Europa heeft Vinfast ook de VS in het vizier. Beslist een uitdaging, omdat de oudere generatie Amerikanen wellicht wat mindere associaties heeft bij Vietnam.

Maar goed, Europa, of interessanter, Nederland: juli volgend jaar wil Vinfast de eerste exemplaren in ons land hebben, de echte uitleveringen moeten in november 2022 volgen. Voor wie nog wat sceptisch staat tegenover Vinfast: heel begrijpelijk, maar weet dat Vinfast een merk is van de Vingroup, Vietnams grootste particuliere bedrijf, actief in technologie, industrie en dienstverlening. Het bouwt naast auto's elektrische scooters (naar eigen zeggen marktleider in eigen land) en elektrische bussen en exploiteert zelfs vakantieparken en ziekenhuizen. Weet ook dat Vinfast de voormalige CEO van Opel, Michael Lohscheller, heeft weten te strikken en dat het team (ook Nederlandse) managers dat de Europese opmars van Vinfast moet gaan maken voor een aanzienlijk deel zijn/haar sporen verdiende bij Tesla. Een merk dus om in de gaten te houden.