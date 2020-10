Citroën blokkeert Polestar-verkoop in Frankrijk

Polestar heeft met name met de 2 en een reeds aangekondigde elektrische sportieve cross-over grootse plannen om een stevige punt van de elektrische autotaart in Europa toe te eigenen. Het behalen van een verkoopsucces in Frankrijk wordt vooralsnog een stuk lastiger, zo blijkt uit berichtgeving van het Franse Automobile Magazine.

Citroën en Polestar liggen in Frankrijk al even met elkaar in de clinch. Medio vorig jaar daagde Citroën Polestar in Frankrijk voor het gerecht. Het beeldmerk van Polestar zou te sterk lijken op de Double Chevron van Citroën. Volgens Citroën zou het logo van Polestar zijn merkidentiteit schaden. Citroën zou verder van mening zijn dat het Polestar-beeldmerk ook te veel gelijkenissen vertoont met dat van DS.

Volgens Franse media heeft de rechtbank de claim van Citroën dat er sprake zou zijn van merkinbreuk in juni dit jaar verworpen. De gelijkenissen tussen de logo's zou te klein zijn. Daarbij zou meespelen dat de producten die de fabrikanten verkopen gericht zijn op een publiek dat kennis heeft van zaken en dat de logo's dan ook niet door elkaar zal halen. Wel heeft de rechtbank Citroën in het gelijk gesteld dat Polestar mee zou kunnen liften op de bekendheid van het Citroën-logo. Polestar zou een schadevergoeding van € 150.000 aan Citroën moeten betalen. Polestar wordt daarnaast een verkoopstop van zes maanden in Frankrijk opgelegd.

De Franse website van Polestar is inmiddels uit de lucht. Wie de pagina bezoekt, wordt verwelkomd door de tekst: "De website van Polestar is in Frankrijk niet beschikbaar wegens regionale restricties met betrekking tot het gebruik van Franse handelsmerken." Het lijkt er vooralsnog op dat Polestar na het verstrijken van de periode van zes maanden weer auto's in Frankrijk mag verkopen. Hoe een en ander zich exact ontvouwt, zal moeten blijken.