Vijf provincies verhogen mrb per 2020

De motorrijtuigenbelasting gaat komend jaar in vijf provincies omhoog. Die stijging komt voort uit een toename van de provinciale opcenten. In Friesland is de stijging het hoogst. Alleen in Gelderland is men volgend jaar goedkoper uit dan in 2019.

De motorrijtuigenbelasting is natuurlijk in de basis landelijk vastgelegd, maar provincies voegen daar nog een deel aan toe. De provinciale opcenten zijn per provincie verschillend. In Drenthe ben je het duurst uit, want die provincie voegt op jaarbasis nog altijd het hoogste bedrag aan de mrb toe. Daar blijft het tarief volgend jaar wel gelijk ten opzichte van dit jaar, terwijl in Friesland de opcenten met bijna een kwart stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De stijging is in Friesland het stevigst, maar ook in Groningen, Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland komt het provinciale deel van de belasting hoger uit in 2020.

De provincie Friesland geeft in gesprek met BNR aan dat de stijging in hun provincie voortkomt uit een weggevallen jarenlang belastingvoordeel vanwege de verkoop van Nuon-aandelen. In de andere provincies wordt de stijging toegeschreven aan inflatie en is het verschil met dit jaar aanzienlijk kleiner. Friesland kon dankzij de verkoop van de Nuon-aandelen de opcenten tijdelijk laag houden, maar dat is nu dus voorbij. De stijging in de mrb voor benzine- en dieselauto's in Friesland ligt gemiddeld op respectievelijk € 43 en € 73 (per jaar).

Er is ook goed nieuws: de autobezitters in Gelderland zijn volgend jaar als enigen in het land goedkoper uit dan dit jaar. Die provincie laat de opcenten voor 2020 licht (2 procent) zakken. Gemiddeld genomen scheelt het overigens niet opmerkelijk veel; zo'n € 5 tot € 9 per jaar. Zoals gezegd is Drenthe de minst gunstige provincie om te wonen qua mrb. Noord-Holland is de beste plek om een auto te bezitten, die provincie doet er namelijk het kleinste schepje eigen belastingen bovenop en dus betaal je daar het minst aan mrb.