Vijf gebruikte EV's voor minder dan 20.000 euro

Renault Zoe

De goedkoopste occasion die we hier uitlichten, is de Renault Zoe. Dit exemplaar uit 2014 met een heel nette kilometerstand kost zelfs minder dan € 10.000. Vanwege zijn actieradius (meer dan 120 km) en lagere nieuwprijs dan € 45.000 komt-ie ook nog eens in aanmerking voor de € 2.000 aanschafsubsidie die de overheid voor je klaar legt als je 'm koopt (en drie jaar rijdt). Dat maakt het een heel interessante aanbieding. Toch zit er bij deze Zoe, die volgens recente realistische schattingen gemiddeld zo'n 140 km op een volle accu kan afleggen, een belangrijke adder onder het gras. Bij de Zoe moet je de accu's huren en dat zorgt toch al snel voor pakweg € 100 extra kosten per maand. Reken je dus niet direct rijk.

Nissan Leaf

Een betaalbaar en vooral ruimer alternatief is de eerste generatie van de Nissan Leaf. Deze 30 kWh-versie heeft bijvoorbeeld recht op de aanschafsubsidie en heeft met een realistische actieradius van tussen de 150 en 200 km ook nog een aardig rijbereik. Inclusief btw en vervolgens weer met aftrek van de subsidie moet dit exemplaar nog € 13.658 opbrengen. Dan ben je ook echt klaar, in tegenstelling tot de Zoe. Gewoon rijden, laden, rijden, laden. Dit exemplaar heeft al wel wat meer ervaring, de praktijk zal uit moeten wijzen wat dat betekent voor de accucapaciteit. Hij zit in ieder geval wel lekker in zijn spullen, dat mag gezegd worden!

Hyundai Ioniq

Is de Leaf je weer wat te eigenzinnig of simpelweg niet je smaak, dan is deze Hyundai Ioniq Electric misschien een beter idee. Een elektrische aandrijflijn in een iets minder alternatief koetsje. De uitvoering is misschien niet heel denderend, maar als EV haal je hiermee een prima vervoermiddel in huis. Ook eentje met ruimschoots meer kilometers op de teller dan de Zoe en de Leaf, dat dan weer wel. Reken op een gemiddeld rijbereik van ongeveer 200 kilometer, dus in dat opzicht doet-ie niet onder voor de Nissan. Hij zit qua vraagprijs net iets onder de gestelde limiet van € 20.000 en dan kun je natuurlijk ook de subsidie er nog bij pakken. Reken dus al met al op een investering van een krappe € 16.000.

Volkswagen e-Golf

Helemaal geen fan van auto's die het bijkans uitschreeuwen dat er een elektrische aandrijflijn in zit? Dan is wellicht de Volkswagen e-Golf een interessante optie. Elektrisch rijden in een onopvallend jasje. De e-Golf is als EV weliswaar geen pottenbreker, de praktijkrange van dit oudere exemplaar ligt op ongeveer 130 km, dus lange ritten zijn geen aanrader. In dat opzicht is de prijs van € 17.945 (al ínclusief de € 2.000 subsidie) voor deze toch alweer vijf jaar oude Golf behoorlijk aan de maat, maar misschien is dit wel helemaal je ding.

BMW i3

De oudste én duurste auto in dit lijstje is deze BMW i3 uit 2013. Met range-extender zijn ze er ook nog en bovendien goedkoper, maar dit exemplaar doet het puur met elektrokracht en komt derhalve in aanmerking voor de aanschafsubsidie. Dan komt de prijs uit op € 16.895 en dan rijd je er toch aanzienlijk specialer bij dan in de Golf. De i3 is lekker vlot en ziet er voor zijn leeftijd nog steeds modern uit. Net als bij de Golf is de praktijkrange met zo'n 130 km niet echt florissant. Kan de subsidie je niet zoveel schelen, dan is het dus zeker de moeite waard om verder te zoeken naar een i3 mét range-extender, want dan kom je toch nog net iets verder. Met een iets ruimer budget kun je ook een nieuwere i3 met 33 kWh capaciteit overwegen. Daarmee kom je al snel zo'n 70 km verder dan dit 22 kWh-exemplaar.