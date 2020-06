Verschil in bijtelling tussen de uiterste versies van leaseauto

Bij de keuze voor een nieuwe auto krijgt je als zakelijk rijder vaak een budget mee van je werkgever. Dit is dan een maandelijks leasebedrag of een maximale autoprijs. Met dat in gedachte begint je zoekproces naar een nieuwe leaseauto. Welke automerken kun je kiezen en welke motor of uitvoering kies je?

Regelmatig wordt de financiële grens opgezocht, kun je nét wel of nét niet die sterkere motor uitzoeken of die luxere uitvoering selecteren? Meestal kun je niet alles kiezen waar je oog op valt, maar wat nu als je één keer wel die dikste, duurste, snelste uitvoering kunt kiezen? Welk model zou je dan selecteren?

Vereniging Zakelijke Rijders heeft een overzicht gemaakt van de best verkochte leaseauto’s in de premiumklasse van het afgelopen half jaar. Allereerst is er gekeken naar het bijtellingsbedrag dat hoort bij de goedkoopste variant. Maar we hebben ook gekeken wat het topmodel qua bijtelling zou kosten. Die verschillen zijn soms aanzienlijk!

Tesla Model 3

Bij sommige modellen is er niet veel te kiezen. Kijk bijvoorbeeld naar de Tesla Model 3 en BMW i3. Bij deze volledig elektrische modellen zijn er minder motorvarianten leverbaar. Je kunt alleen kiezen uit een iets sterkere elektromotor (BMW i3) of een extra elektromotor (Tesla Model 3). Dit verklaart waarom het verschil tussen de goedkoopste en duurste BMW i3 slechts € 9 netto bijtelling per maand is. Het verschil is ook maar 14 pk: 170 pk voor de instap i3 en 184 pk voor de sportievere i3s. Bij de Tesla Model 3 is er qua motorisering al meer keuze. Er kan gekozen worden voor de 306 pk basisversie of een 490 pk sterke Performance versie. Daardoor verschilt het bijtellingsbedrag al meer, namelijk € 107 tussen de goedkoopste en duurste versie.

Waar er bij de Tesla Model 3 bijna geen opties beschikbaar zijn, kan bij BMW naar hartenlust geshopt worden in de optielijst. En omdat fabrieksopties meetellen voor de bijtelling, én omdat er boven de € 45.000 22 % bijtelling moet worden betaald, kan het maandelijkse bijtellingsbedrag alsnog behoorlijk oplopen. Een waarschuwing is hierbij dus op zijn plaats.

Benzine versus diesel

Als we aankomen in het benzine/dieseldomein, dan lopen de verschillen tussen de duurste en goedkoopste versie behoorlijk op. Kijkend naar de BMW 3-Serie, Audi A4 en BMW 5-Serie, dan is de keuze reuze. Alle drie de modellen beginnen met een ongeveer 150 pk sterke benzinemotor. En lopen de prestaties voor de BMW 3-Serie en Audi A4 op tot 340 pk. Het bijtellingsbedrag stijgt daarmee ook met € 272 voor een 340 pk BMW M 340d xDrive of tot € 390 meer bijtelling per maand voor de 347 pk krachtige Audi A4 3.0 TDI Quattro tiptronic S4. Opvallend daaraan is, is dat deze topversies beide een dieselmotor hebben.

Dat geldt niet voor de BMW 5-Serie. De duurste, en tevens snelste, variant is een benzinevariant, namelijk de M5 M xDrive met maar liefst 600 pk. Je betaalt daar wel € 723 méér voor dan voor de goedkoopste 518d met 150 pk.

Opvallende leaseauto’s

De Volkswagen Passat en Audi E-tron zijn opvallende verschijningen in dit vergelijk. De Passat valt op doordat het bijtellingsverschil maximaal € 94 is. Er is minder te kiezen bij de Volkswagen Passat dan voorheen. Maar wees gerust, de meeste gewilde benzine-, diesel- en zelfs hybride-modellen staan wel in de prijslijst.

De 100 % elektrisch rijdende Audi E-tron valt juist op, doordat er maximaal € 176 tussen de goedkoopste en duurste elektrische versie zit. Er kan maar gekozen worden uit twee motorvarianten, te weten een 313 pk of een 408 pk sterke variant. Maar doordat er diverse uitrustingsniveau’s zijn voor de E-tron, is er meer variatie en dus ook een groter bijtellingsverschil van maximaal € 176 tussen de goedkoopste en duurste keuze. Overigens kun je je Audi wel je auto naar eigen specificatie samenstellen. Er is namelijk, volgens goed Duits gebruik, een uitgebreide optielijst beschikbaar.

Weet jij al wat je volgende leaseauto wordt? Bekijk hier alle interessante leaseauto’s in elke prijsklasse.

Top 10 leaseauto's in de premiumklasse

Merk Model Aantal Bijtelling Tesla Model 3 16.163 €139 Audi E-tron 2.950 €223 BMW 3-serie 2.030 €297 Volvo V60 1.210 €280 BMW i3 1.060 €102 BMW 5-serie 809 €390 Audi A4 736 €288 Volkswagen Passat 552 €276 Volvo XC60 533 €369 BMW X1 416 €297

Afgelopen half jaar