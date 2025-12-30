Weeronline waarschuwt voor "verraderlijke" gladheid in de nacht van dinsdag op woensdag. Landinwaarts daalt de temperatuur naar het vriespunt, door de combinatie met winterse buien ontstaat ijzel.

"De buien bevatten een mix van regen en natte sneeuw", laat Weeronline weten. Vanaf het noorden trekken gedurende de avond en nacht buien over het land. De neerslag die valt op een bevroren ondergrond zorgt voor gladde wegen. Doordat dit vaak niet zichtbaar is, kunnen volgens het weerbureau gevaarlijke situaties ontstaan.

Woensdagochtend nemen de risico's af. Dan blaast de noordwestenwind de kou (tijdelijk) het land uit. In de nacht van maandag op dinsdag werd er overigens preventief voor het eerst deze winter landelijk zout gestrooid.