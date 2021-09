Vernieuwde MG ZS EV vanuit alle hoeken

Met de elektrische ZS EV boekte MG kortstondig een groot succes in Nederland. De reguliere MG ZS is in thuisland China al in gefacelifte vorm gepresenteerd, maar AutoWeek kan je nu de eerste beelden van de vernieuwde elektrische ZS EV laten zien.

Medio vorig jaar gaf MG in China de reguliere versies van de ZS een facelift. Waar MG de ZS in Nederland alleen als elektrische ZS EV levert, levert het merk in China de auto ook met benzinemotoren. De in China eZS geheten ZS EV staat zowel bij ons als in thuisland China nog in z'n originele, niet bijgewerkte vorm bij de dealers, maar dat verandert spoedig. AutoWeek heeft namelijk de patentplaten van de vernieuwde ZS EV in handen.

De ZS EV lijkt op het eerste gezicht sterk op het actuele model, maar er verander meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. In feite gaat het hele front op de schop. De MG ZS EV krijgt net als de vernieuwde Chinese versie met benzinemotoren een set nieuwe koplampen, met ledtechniek uitgeruste exemplaren die een stukje agressiever de wereld in priemen dan de bekende kijkers. De voorbumper van de vernieuwde ZS EV is niet alleen anders dan die van het huidige model, hij wijkt ook af van het exemplaar van z'n Chinese benzinebroertjes. Opvallender is echter de grille. Dat is niet langer een 'dichte versie' van de grille van de ZS met verbrandingsmotoren, maar een compleet eigen exemplaar dat optisch meer één geheel vormt met de bumper. Wel heeft MG's moederbedrijf SAIC Motors er weer een vrolijk patroontje in aangebracht. Ook opvallend is de laadklep. Bij de huidige ZS EV zit er centraal in de grille een klep waarachter de laadopening zich schuilhoudt. Het logo zit daarbij op de klep. Bij de vernieuwde ZS EV zit de laadklep ter linkerzijde van het merkembleem.

De MG ZS EV krijgt dezelfde nieuwe zijspiegels als de reeds onthulde vernieuwde benzineversies en aan de achterkant lijkt de vernieuwde elektrische versie sprekend op de vorig jaar gepresenteerde vernieuwde ZS. Ook hier dus een aangepaste achterbumper, al vind je er op de ZS EV natuurlijk geen uitlaateindstukken in. De ledachterlichten krijgen waarschijnlijk dezelfde indeling als die van de benzineversies. Ook nieuw: de eigenwijze lichtmetalen wielen die je op deze patentplaten ziet.

Ongetwijfeld wordt ook het interieur van de ZS EV in lijn gebracht met dat van de ZS'en met benzinemotor en dat betekent dat je kunt rekenen op een meer los op de middenconsole geplaatst 10,1-inch in plaats van 8-inch groot infotainmentsysteem dat meer in het dashboard geïntegreerd zat. Meer schermpret: de hogere uitvoeringen krijgen waarschijnlijk een digitaal instrumentarium.

We mikken erop dat MG later dit jaar zelf meer informatie vrijgeeft over de voor Europa bestemde versie van de vernieuwde ZS EV. Sinds de introductie van de ZS EV in Nederland heeft MG er 3.870 exemplaren van verkocht. Daarvan vonden er maar liefst 2.180 vorig jaar een Nederlandse eigenaar.