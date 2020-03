Vernieuwde Jaguar F-Pace SVR verder getest

Jaguar is druk aan het testen met de vernieuwde F-Pace. Niet alleen de reguliere F-Pace is al meermaals als prototype gespot, ook de heftige SVR-versie duikt opnieuw op.

De Jaguar F-Pace vertegenwoordig Jaguar alweer vijf jaar op de SUV-markt en de komende jaren hopen de Britten er nog meer uit te halen. Een facelift voor haar grootste SUV is in de maak en de eerste testkilometers van de opgefriste F-Pace vonden alweer een halfjaar geleden plaats. De auto dook deze winter opnieuw op onder een stevige laag camouflagemateriaal en nu zien we ook de SVR voor de tweede keer in korte tijd.

Helder is dat de SVR, net als de gewone F-Pace, in grote lijnen trouw blijft aan het huidige recept. Geen grote wijzigingen aan de koets op komst, dus. De SVR onderscheidt zich door de dikkere voor- en achterbumper en de kenmerkende luchtsleuven achter de voorwielen. De vier uitlaten aan de achterzijde, net als de grote wielen en remschijven, maken verder duidelijk dat we hier met de sterkste F-Pace te maken hebben. De uiterlijke verschillen ten opzichte van de huidige F-Pace SVR zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot een wat andere indeling van de voor- en achterbumper en vernieuwde led-verlichting.

Qua techniek ligt in de lijn der verwachting dat Jaguar de eerder al herziene variant van de 5,0-liter V8 met supercharger in de neus heeft. Tegenwoordig levert die 575 pk in bijvoorbeeld de vernieuwde F-type, dus dat zou betekenen dat de F-Pace SVR in het vervolg 25 pk meer vermogen tot zijn beschikking heeft dan nu. Voorlopig is het nog wel even wachten tot dat aan de tand gevoeld kan worden; de facelift van de F-Pace laat waarschijnlijk nog makkelijk een halfjaar op zich wachten.