Vernieuwde BMW 5-serie verlengd

De vernieuwde BMW 5-serie is met enkele centimeters uitgerekt. De BMW 5-serie L is daarmee een stuk ruimer achterin dan de reguliere exemplaren.

BMW levert de 5-serie in China in verlengde vorm en het is die auto die nu is opgewaardeerd. Eerlijk is eerlijk: de aanpassingen komen niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar voerde BMW in Europa een facelift door op de 5-serie en nu is het de beurt aan de speciaal voor de Chinese markt bestemde 5-serie L.

Vanbuiten profiteert de Chinese 5-serie L van dezelfde aanpassingen die het Europese model eerder dit jaar ontving. De 5-serie L heeft 13 centimeter extra tussen de voor- en achteras en dat brengt de wielbasis op 3,11 meter. Een behoorlijke afstand. De normale 7-serie heeft met 3,07 meter namelijk een iets kleinere wielbasis. BMW zet onder meer een groot glazen dak en twee displays voor de achterpassagiers op de optielijst. Een speciale achterbank met extra dikke kussens en zachtere hoofdsteunen is voor de Chinese markt een exclusieve optie in de Fünfer. De 5-serie L komt onder meer op de markt als 535Le, een plug-in hybride met een systeemvermogen van 292 pk. Die aandrijflijn kennen we hier van de 530e.

BMW boert in China behoorlijk goed met de 5-serie. Het model was vorig jaar goed voor 174.000 verkochte exemplaren en daarmee is -ie populairder dan de Audi A6 en Mercedes-Benz E-klasse. In Nederland komt de verlengde 5-serie niet op de markt.