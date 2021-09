Vernieuwde Aston Martin DBX betrapt

Aston Martin heeft voor de DBX heel wat nieuws in het vat zitten. Zo komt het merk onder meer met een (plug-in) hybride variant voor de DBX, een auto die mogelijk geen 4.0 V8 maar een mildere V6 als verbrandingsmotor heeft. Het testexemplaar van de DBX dat in dit artikel de hoofdrol speelt, wijst op de komst van een nog onbekende DBX-versie.

De DBX op deze foto's heeft een deels afgeplakte voorbumper, al is duidelijk te zien dat dit deel anders is vormgegeven dan bij de reeds bekende DBX. Zo oogt het geheel op deze versie net een tandje sportiever, al lijkt de boel aan de achterkant onveranderd. Het is niet helemaal helder of Aston Martin aan een gefacelifte DBX werkt, of dat het hier een sportievere S- of AMR-versie aan de tand wordt gevoeld.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de DBX in 2020 heeft Aston Martin er in ons land zo'n twintig exemplaren van verkocht. Over de eerste acht maanden van dit jaar gemeten is de SUV hier het populairste model van Aston Martin.