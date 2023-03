Aston Martin DBX 707 nieuwe Medical Car in F1

Voor het derde jaar op rij mag Aston Martin naast Mercedes-AMG officiële stafauto's leveren aan de Formule 1. De Safety Car waarmee het Britse merk dit jaar aantreedt, is natuurlijk weer de Vantage F1 Edition, maar de Medical Car is wel anders dan voorheen. Oké, het is weer een DBX, alleen is het nu de sterkste versie.

Aston Martin heeft namelijk de machtige DBX 707 uitgedost als Medical Car. Die is wel even een aanzienlijk slagje sterker dan de DBX die eerder werd gebruikt. Zoals de naam al aangeeft, levert de (overigens van Mercedes-AMG afkomstige) 4.0-biturbo-V8 in deze DBX een vermogen van 707 pk. Goed voor een sprint van o naar 100 km/h die slechts 3,3 seconden in beslag neemt. In een SUV... Komend weekend zullen we deze DBX bij de start van de GP van Bahrein achter het veld zien staan. Laten we hopen dat hij daarna verder niet meer nodig is.